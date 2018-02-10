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    Будущие «Лидеры России» рассказали, на что готовы ради успеха. Кириенко, Сочи, правительство РФ, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБудущие «Лидеры России» рассказали, на что готовы ради успеха

    Будущие «Лидеры России» рассказали, на что готовы ради успеха

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    Будущие «Лидеры России» рассказали, на что готовы ради успеха

    Будущие «Лидеры России» рассказали, на что готовы ради успеха

    Будущие «Лидеры России» рассказали, на что готовы ради успеха

      В Сочи, где прямо сейчас проходит финал конкурса «Лидеры России», можно познакомиться с возможными кандидатами на самые высокие государственные посты. За дверями многочисленных переговорных комнат очевидно, что борьба идет за лучших из лучших.

      Михаил Панченко — один из самых старших участников конкурса «Лидеры России». Ему 50 лет, и он считает этот возраст самым подходящим для новых начинаний.

      Михаил Панченко, финалист: «Я сам для себя ставил цель в 50 поменять карьеру. Я 25 лет отдал корпоративному бизнесу, инвестиционному бизнесу и в 50 лет решил уйти на госслужбу, просто искал для себя возможность, и как раз подвернулся конкурс».

      За спиной у него 5 образований и огромный опыт, в наставники он запрашивает себе Лаврова, Кириенко, мэра Москвы Собянина и министра обороны Шойгу. Однако здесь с такими амбициями есть еще 300 финалистов. Все они строят самые грандиозные планы.

      Надежда Драган, финалистка: «В детстве у меня была мечта быть президентом. Сейчас я понимаю, что благодаря подобным конкурсам, благодаря каким-то действиям я могу это сделать».

      Случай Надежды Драган очень показательный. Ведь это только кажется, что симпатичной девушке из региона легко устроить свою жизнь и карьеру.

      Надежда Драган: «Когда я первый раз пришла в производственную компанию на руководящую позицию, мне говорили: „Девочка, пойми, это мужчины, они разговаривают грубо, они знают, как пахнет масло и бензин, кто ты такая и куда ты пришла?“»

      Большинство в таких случаях ломается, и дальше у них во всем виноваты другие: супруг, сосед, начальник, мэр, страна и весь жестокий мир. Однако на этом конкурсе люди доказывают обратное.

      Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ: «Как раз проверяется, как человек себя ведет в сложной ситуации. Задача управленца — принимать решения. Всегда будет чего-то не хватать — времени, информации, дополнительных людей, ресурсов. Потенциал управленца проверяется в эту секунду».

      смотретьФиналисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей
      Финалисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей
      Участники используют все возможности проверить и проявить себя как в личной беседе с будущим наставником, так и в соперничестве друг с другом. Конкурс получился сумасшедшим: шестьсот с лишним человек на место, — и теперь эту фабрику управленческих талантов будут запускать каждый год. А это, очевидно, намек, что шанс попасть сюда есть у каждого.

      Сергей Кириенко: «Главные, для кого этот конкурс, не только те, кто здесь присутствует. Еще более важно то огромное количество людей, которые на них сегодня смотрят и задают себе вопрос: чем они лучше меня? Если они смогли, и я смогу».

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Николая Дубинина.

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