Финалисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей

Четвертый день финальных мероприятий проходящего в Сочи конкурса «Лидеры России» посвящен социальной тематике.
Участники проведут открытые уроки в школах. До этого им удалось пообщаться с ведущими управленцами страны — Сергеем Лавровым, Сергеем Собяниным, Алексеем Кудриным и Германом Грефом. Победители конкурса смогут целый год получать консультации от именитых наставников проекта.
Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства и государственной службы: «Каждому из 300 участников дается один миллион рублей с правом пройти программу в учебных заведениях России. Специально предлагается свободный выбор, чтобы между вузами была конкуренция, а программы были более адекватные».
Официальное закрытие конкурса состоится завтра. Уже весной для финалистов устроят тренинги по развитию лидерских качеств. Все, кто дошел до последнего этапа, войдут в программу подготовки кадрового резерва страны.
Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства и государственной службы: «Каждому из 300 участников дается один миллион рублей с правом пройти программу в учебных заведениях России. Специально предлагается свободный выбор, чтобы между вузами была конкуренция, а программы были более адекватные».
Официальное закрытие конкурса состоится завтра. Уже весной для финалистов устроят тренинги по развитию лидерских качеств. Все, кто дошел до последнего этапа, войдут в программу подготовки кадрового резерва страны.
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