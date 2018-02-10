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    Финалисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей. Кудрин, Сочи, правительство РФ, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФиналисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей

    Финалисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей

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    Финалисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей

    Финалисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей

      Четвертый день финальных мероприятий проходящего в Сочи конкурса «Лидеры России» посвящен социальной тематике.

      Участники проведут открытые уроки в школах. До этого им удалось пообщаться с ведущими управленцами страны — Сергеем Лавровым, Сергеем Собяниным, Алексеем Кудриным и Германом Грефом. Победители конкурса смогут целый год получать консультации от именитых наставников проекта.

      Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства и государственной службы: «Каждому из 300 участников дается один миллион рублей с правом пройти программу в учебных заведениях России. Специально предлагается свободный выбор, чтобы между вузами была конкуренция, а программы были более адекватные».

      смотретьУчастники конкурса «Лидеры России» решают управленческие задачи
      Участники конкурса «Лидеры России» решают управленческие задачи
      Официальное закрытие конкурса состоится завтра. Уже весной для финалистов устроят тренинги по развитию лидерских качеств. Все, кто дошел до последнего этапа, войдут в программу подготовки кадрового резерва страны.

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