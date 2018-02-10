Финалисты конкурса «Лидеры России» получат по миллиону рублей

смотреть Участники конкурса «Лидеры России» решают управленческие задачи

Участники проведут открытые уроки в школах. До этого им удалось пообщаться с ведущими управленцами страны — Сергеем Лавровым, Сергеем Собяниным, Алексеем Кудриным и Германом Грефом. Победители конкурса смогут целый год получать консультации от именитых наставников проекта., ректор Академии народного хозяйства и государственной службы: «Каждому из 300 участников дается один миллион рублей с правом пройти программу в учебных заведениях России. Специально предлагается свободный выбор, чтобы между вузами была конкуренция, а программы были более адекватные».Официальное закрытие конкурса состоится завтра. Уже весной для финалистов устроят тренинги по развитию лидерских качеств. Все, кто дошел до последнего этапа, войдут в программу подготовки кадрового резерва страны.