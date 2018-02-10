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    Киев признал провал кампании против ЧМ-2018 в России

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    Киев признал провал кампании против ЧМ-2018 в России

    Киев признал провал кампании против <nobr>ЧМ-2018</nobr> в России

    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинским болельщикам не стоит ехать на чемпионат мира по футболу.

    По словам министра, украинцам, особенно участникам боевых действие в Донбассе, не стоит ехать в Россию. Жданов подчеркнул, что министерство спорта совместно с МИД и СБУ может выступить с официальным заявлением об этом.

    При этом он отметил, что еще два года назад, в разгар коррупционного скандала в ФИФА, мировое сообщество было близко к тому, чтобы отобрать турнир у России, однако сегодня эта кампания спала. По мнению министра, эта «тема с повестки дня снята», передает isport.ua.

    Игорь Жданов, министр молодежи и спорта Украины: «Сейчас эта кампания спала. Осталось 6 месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены».

    Напомним, чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что с футбольными федерациями и организациями фанатов обсуждаются бойкот турнира или организация протестов во время его проведения. Кроме того, Федерация футбола Украины отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

    Отметим, что сборная Украины попасть в финальную часть турнира не смогла. В отборочной группе украинцы заняли третье место, пропустив вперед исландцев и хорватов.

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