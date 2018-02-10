Израиль закрыл для полетов север страны

Израильские авиационные власти сообщили, что после утреннего инцидента с иранским беспилотником и сбитым израильским истребителем закрыли воздушное пространство над значительной частью страны. При этом аэропорт имени Давида
Бен-Гуриона сейчас работает в обычном режиме.
Израиль закрыл для полетов значительную часть воздушного пространства после инцидента с беспилотником и налетами израильских ВВС на Сирию.
Авиационные власти этой страны сообщили, что утром, в разгар событий, в Тель-Авиве на 15–20 минут были задержаны несколько рейсов. Сейчас аэропорт имени Давида Бен-Гуриона работает в обычном режиме, передает РИА Новости.
Управление аэропортов Израиля: «Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме… Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов».
Ранее Израиль сообщил о перехвате иранского беспилотника, который якобы вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ израильтяне атаковали «иранские цели» в Сирии. Силы ПВО САР сбили истребитель F-16, самолет потерпел крушение на севере Израиля. Оба летчика катапультировались, один военный серьезно ранен.
В Сирии заявили, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов. В Израиле опровергли данные о нескольких сбитых самолетах.
Следом воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли второй масштабный удар по Сирии, атаковав 12 целей, включая три батареи ПВО и «четыре объекта иранского военного присутствия» в соседней стране.
Авиационные власти этой страны сообщили, что утром, в разгар событий, в Тель-Авиве на 15–20 минут были задержаны несколько рейсов. Сейчас аэропорт имени Давида Бен-Гуриона работает в обычном режиме, передает РИА Новости.
Управление аэропортов Израиля: «Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме… Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов».
Ранее Израиль сообщил о перехвате иранского беспилотника, который якобы вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ израильтяне атаковали «иранские цели» в Сирии. Силы ПВО САР сбили истребитель F-16, самолет потерпел крушение на севере Израиля. Оба летчика катапультировались, один военный серьезно ранен.
В Сирии заявили, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов. В Израиле опровергли данные о нескольких сбитых самолетах.
Следом воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли второй масштабный удар по Сирии, атаковав 12 целей, включая три батареи ПВО и «четыре объекта иранского военного присутствия» в соседней стране.
BREAKING: Rocket interception moments ago in Northern Israel following several rounds of sirens at multiple locations in the Golan Heights. pic.twitter.com/sNuIPaeLx8— Behind The News (@Behind__News) 10 февраля 2018 г.
מלט סורי ברמת הגולן | תיעוד: פינוי הטייסים שנטשו את מטוס ה-F-16 (צילום: ביגפוט) pic.twitter.com/alB2aFjYzL— כאן חדשות (@kann_news) 10 февраля 2018 г.
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