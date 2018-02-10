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    Израиль закрыл для полетов север страны

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    Израиль закрыл для полетов север страны

    Израиль закрыл для полетов север страны

    Израильские авиационные власти сообщили, что после утреннего инцидента с иранским беспилотником и сбитым израильским истребителем закрыли воздушное пространство над значительной частью страны. При этом аэропорт имени Давида Бен-Гуриона сейчас работает в обычном режиме.

    Израиль закрыл для полетов значительную часть воздушного пространства после инцидента с беспилотником и налетами израильских ВВС на Сирию.

    Авиационные власти этой страны сообщили, что утром, в разгар событий, в Тель-Авиве на 15–20 минут были задержаны несколько рейсов. Сейчас аэропорт имени Давида Бен-Гуриона работает в обычном режиме, передает РИА Новости.

    Управление аэропортов Израиля: «Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме… Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов».

    Ранее Израиль сообщил о перехвате иранского беспилотника, который якобы вторгся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ израильтяне атаковали «иранские цели» в Сирии. Силы ПВО САР сбили истребитель F-16, самолет потерпел крушение на севере Израиля. Оба летчика катапультировались, один военный серьезно ранен.

    В Сирии заявили, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов. В Израиле опровергли данные о нескольких сбитых самолетах.

    Следом воздушные силы Израиля сообщили, что нанесли второй масштабный удар по Сирии, атаковав 12 целей, включая три батареи ПВО и «четыре объекта иранского военного присутствия» в соседней стране.





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