Пилот сбитого Сирией израильского истребителя получил тяжелые ранения

Пилот израильского истребителя
F-16, сбитого сирийскими системами ПВО, попал в больницу с тяжелыми ранениями.
Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, летчики экстренного покинули самолет. Во время катапультирования один из пилотов был серьезно ранен.
Летчики приземлились на территории Израиля. Пилота уже доставили в больницу для лечения.
Напомним, в ночь на 10 февраля израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Силам ПВО Сирии удалось подбить израильский F-16.
При этом в Дамаске заявили, что сирийские системы ПВО сбили несколько израильских самолетов. Однако израильские военные эти сообщения опровергли.
Летчики приземлились на территории Израиля. Пилота уже доставили в больницу для лечения.
Напомним, в ночь на 10 февраля израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Силам ПВО Сирии удалось подбить израильский F-16.
При этом в Дамаске заявили, что сирийские системы ПВО сбили несколько израильских самолетов. Однако израильские военные эти сообщения опровергли.
Комментарии