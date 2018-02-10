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    Пилот сбитого Сирией израильского истребителя получил тяжелые ранения. Израиль, Сирия, авиация, армии мира, войны и вооруженные конфликты, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПилот сбитого Сирией израильского истребителя получил тяжелые ранения

    Пилот сбитого Сирией израильского истребителя получил тяжелые ранения

    6 комментариев
    • Фото: twitter.com
    Пилот сбитого Сирией израильского истребителя получил тяжелые ранения

    Пилот сбитого Сирией израильского истребителя получил тяжелые ранения

    Пилот сбитого Сирией израильского истребителя получил тяжелые ранения
    • Фото: twitter.com

      • Пилот израильского истребителя F-16, сбитого сирийскими системами ПВО, попал в больницу с тяжелыми ранениями.

      Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, летчики экстренного покинули самолет. Во время катапультирования один из пилотов был серьезно ранен.

      Летчики приземлились на территории Израиля. Пилота уже доставили в больницу для лечения.

      Напомним, в ночь на 10 февраля израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Силам ПВО Сирии удалось подбить израильский F-16.

      При этом в Дамаске заявили, что сирийские системы ПВО сбили несколько израильских самолетов. Однако израильские военные эти сообщения опровергли.

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