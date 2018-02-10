Израиль нанес второй удар по Сирии

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, атакованы 12 объектов.
Израиль нанес масштабный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии. В Армии обороны Израиля назвали свои действия «крупномасштабной атакой против сирийской системы воздушной обороны и иранских целей в Сирии».
Из сообщения Армии обороны Израиля: «Несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, были атакованы 12 целей, в том числе — три баталии воздушной обороны и четыре военные иранские цели в Сирии».
Отмечается, что во время атаки в направлении Израиля были запущены зенитные ракеты, это вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере еврейского государства.
Ранее, в ночь на 10 февраля, израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом отмечалось, что были сбиты несколько истребителей, эти данные Израиль опроверг).
Оба пилота F-16 катапультировались, один из военных был госпитализирован с тяжелыми ранениями.
Из сообщения Армии обороны Израиля: «Несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, были атакованы 12 целей, в том числе — три баталии воздушной обороны и четыре военные иранские цели в Сирии».
Отмечается, что во время атаки в направлении Израиля были запущены зенитные ракеты, это вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере еврейского государства.
Ранее, в ночь на 10 февраля, израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом отмечалось, что были сбиты несколько истребителей, эти данные Израиль опроверг).
BREAKING: Rocket interception moments ago in Northern Israel following several rounds of sirens at multiple locations in the Golan Heights. pic.twitter.com/sNuIPaeLx8— Behind The News (@Behind__News) 10 февраля 2018 г.
מלט סורי ברמת הגולן | תיעוד: פינוי הטייסים שנטשו את מטוס ה-F-16 (צילום: ביגפוט) pic.twitter.com/alB2aFjYzL— כאן חדשות (@kann_news) 10 февраля 2018 г.
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