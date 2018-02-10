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    Израиль нанес второй удар по Сирии

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    Израиль нанес второй удар по Сирии

    Израиль нанес второй удар по Сирии

    Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, атакованы 12 объектов.

    Израиль нанес масштабный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии. В Армии обороны Израиля назвали свои действия «крупномасштабной атакой против сирийской системы воздушной обороны и иранских целей в Сирии».

    Из сообщения Армии обороны Израиля: «Несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, были атакованы 12 целей, в том числе — три баталии воздушной обороны и четыре военные иранские цели в Сирии».

    Отмечается, что во время атаки в направлении Израиля были запущены зенитные ракеты, это вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере еврейского государства.

    Ранее, в ночь на 10 февраля, израильские ВВС сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии. В ответ авиация Израиля нанесла удары по иранским объектам на территории САР. Сирийские военные сбили израильский F-16 (при этом отмечалось, что были сбиты несколько истребителей, эти данные Израиль опроверг).



    Оба пилота F-16 катапультировались, один из военных был госпитализирован с тяжелыми ранениями.




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