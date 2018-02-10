ПВО Сирии в ответ на авиаудар подбили самолет израильских ВВС

Израильские самолеты атаковали военные объекты в центральной части страны САР, в ответ сирийские ПВО подбили армейский борт.
Как передает сирийские национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник, ранним утром самолеты ВВС Израиля совершили налет на одну из военных баз в центральной части САР, после чего сирийские ПВО открыли огонь и подбили несколько бортов.
Ранее израильская армейская пресс-служба заявляла, что в ночь на субботу военные перехватили иранский беспилотник, с территории Сирии вторгшийся в воздушное пространство страны, и атаковали в ответ «иранские цели» на территории соседнего государства.
Позже издание «Гаарец» со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля сообщило, что истребитель израильских ВВС сбил иранский беспилотник, запущенный с территории САР, и разбился на севере страны, попав под огонь сирийской системы ПВО.
По данным газеты, ночью на территории Израиля был обнаружен запущенный из Сирии иранский беспилотный аппарат. Израильские истребители его сбили, а в ответ на провокацию Армия обороны Израиля атаковала иранские цели на территории САР, где сработала система ПВО. В результате обстрела один из израильских истребителей разбился, два пилота успели катапультироваться. Они госпитализированы, состояние обоих стабильное.
Ранее израильская армейская пресс-служба заявляла, что в ночь на субботу военные перехватили иранский беспилотник, с территории Сирии вторгшийся в воздушное пространство страны, и атаковали в ответ «иранские цели» на территории соседнего государства.
Позже издание «Гаарец» со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля сообщило, что истребитель израильских ВВС сбил иранский беспилотник, запущенный с территории САР, и разбился на севере страны, попав под огонь сирийской системы ПВО.
По данным газеты, ночью на территории Израиля был обнаружен запущенный из Сирии иранский беспилотный аппарат. Израильские истребители его сбили, а в ответ на провокацию Армия обороны Израиля атаковала иранские цели на территории САР, где сработала система ПВО. В результате обстрела один из израильских истребителей разбился, два пилота успели катапультироваться. Они госпитализированы, состояние обоих стабильное.
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