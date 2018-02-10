Лобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней

Число жертв автокатастрофы, произошедшей в Красноярском крае, увеличилось до 8 человек. В числе погибших двое маленьких детей и
17-летняя девушка.
|
2366
По предварительной информации, утром на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье минивэн врезался в КамАЗ. Все погибшие находились в салоне иномарки. От удара ее буквально расплющило. Водитель грузовика не пострадал.
На месте трагедии сейчас работает следственная группа, туда уж вылетел исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.
Точные причины ДТП пока неизвестны. По одной из версий, обе машины двигались навстречу друг другу по реверсивной полосе и не заметили приближение опасности из-за плохой погоды.
На месте трагедии сейчас работает следственная группа, туда уж вылетел исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.
Точные причины ДТП пока неизвестны. По одной из версий, обе машины двигались навстречу друг другу по реверсивной полосе и не заметили приближение опасности из-за плохой погоды.
Комментарии