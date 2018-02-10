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    Лобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней. ДТП, Красноярский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней

    Лобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней

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    • Фото: Альбина Филатова / vk.com
    Лобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней

    Лобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней

    Лобовое столкновение на сибирской трассе унесло 8 жизней
    • Фото: Альбина Филатова / vk.com

      • Число жертв автокатастрофы, произошедшей в Красноярском крае, увеличилось до 8 человек. В числе погибших двое маленьких детей и 17-летняя девушка.

      По предварительной информации, утром на 70-м километре трассы Канск — Тасеево — Устье минивэн врезался в КамАЗ. Все погибшие находились в салоне иномарки. От удара ее буквально расплющило. Водитель грузовика не пострадал.

      На месте трагедии сейчас работает следственная группа, туда уж вылетел исполняющий обязанности заместителя губернатора Красноярского края Павел Солодков, а также руководители региональных управлений МВД и ГИБДД.

      Точные причины ДТП пока неизвестны. По одной из версий, обе машины двигались навстречу друг другу по реверсивной полосе и не заметили приближение опасности из-за плохой погоды.

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