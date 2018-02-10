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    Под Красноярском в ДТП с минивэном и КамАЗом погибли семь человек

    2 комментария
    • Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
    Под Красноярском в ДТП с минивэном и КамАЗом погибли семь человек

    Под Красноярском в ДТП с минивэном и КамАЗом погибли семь человек

    Под Красноярском в ДТП с минивэном и КамАЗом погибли семь человек
  • Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

    • Смертельная авария произошла в Красноярском крае. Там, на трассе в Дзержинском районе, столкнулись минивэн и грузовик.

    Авария случилась рано утром в субботу на 70-м км трассы Канск — Тасеево — Устье. Жертвами стали семь человек, сообщает краевое ГУ МВД России. По данным ведомства, среди них есть дети.

    Сейчас на месте работают сотрудники ДПС и оперативная группа. Обстоятельства ДТП и личности погибших устанавливаются, передает «Интерфакс».

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