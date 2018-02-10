Горький vs молочный: какой шоколад благотворно влияет на организм

Жаркие споры вокруг шоколада не утихают.
Кто-то боится от него потолстеть, а кто-то искренне верит, что можно даже похудеть, если шоколад будет правильный, темный. Наука этот вопрос как следует изучила.
Есть люди, которым необходимо один раз в два дня съесть шоколадку, как будто организм требует. Диетологи-психотерапевты уверены, что такое желание — вовсе не каприз, а реальная психофизиологическая проблема.
Биохимики обнаружили, что шоколад вызывает выделение в организме молекул удовольствия — эндогенных опиатов, которые действуют подобно наркотикам. Причем на женщин они влияют сильнее. Хорошая новость в том, что обычно зависимость все же не слишком сильная. Отказаться от любимого лакомства сложно, но вполне реально.
Врачи советуют научиться растягивать удовольствие, чтобы точно не переборщить. А опасность такая есть. В шоколаде в зависимости от сорта содержится 500–600 килокалорий на 100 граммов, что очень много. Для тех, кто боится потолстеть, это плохо, а вот для спортсменов — хорошо.
Полифенолы какао повышают концентрацию оксида азота в крови. Он расслабляет сосуды, улучшает циркуляцию, в результате организм легче справляется с кислородным голоданием при нагрузках, причем не только физических, но и умственных. Влияет еще и то, что в шоколаде есть стимуляторы, действующие подобно кофеину.
В отличие от кофеина, теобромин не повышает давление. Для кого-то это тоже может быть важно. Шоколад вообще способен благотворно влиять на организм. Согласно недавним исследованиям, ежедневное употребление снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды и защищает сердце.
Ученые выяснили, что у любителей шоколада (хоть горького, хоть молочного) на 30% ниже риск возникновения болезней сердца и на 25% меньше вероятность инсультов. Другое исследование показало, что употребление 40 граммов горького или молочного шоколада в день в течение всего лишь 2 недель значительно снижает уровень гормона кортизола в крови, следовательно, снижает стресс. Главное — помнить, что речь идет об очень умеренных дозах. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
Биохимики обнаружили, что шоколад вызывает выделение в организме молекул удовольствия — эндогенных опиатов, которые действуют подобно наркотикам. Причем на женщин они влияют сильнее. Хорошая новость в том, что обычно зависимость все же не слишком сильная. Отказаться от любимого лакомства сложно, но вполне реально.
Врачи советуют научиться растягивать удовольствие, чтобы точно не переборщить. А опасность такая есть. В шоколаде в зависимости от сорта содержится 500–600 килокалорий на 100 граммов, что очень много. Для тех, кто боится потолстеть, это плохо, а вот для спортсменов — хорошо.
Полифенолы какао повышают концентрацию оксида азота в крови. Он расслабляет сосуды, улучшает циркуляцию, в результате организм легче справляется с кислородным голоданием при нагрузках, причем не только физических, но и умственных. Влияет еще и то, что в шоколаде есть стимуляторы, действующие подобно кофеину.
В отличие от кофеина, теобромин не повышает давление. Для кого-то это тоже может быть важно. Шоколад вообще способен благотворно влиять на организм. Согласно недавним исследованиям, ежедневное употребление снижает давление и уровень холестерина, укрепляет сосуды и защищает сердце.
Ученые выяснили, что у любителей шоколада (хоть горького, хоть молочного) на 30% ниже риск возникновения болезней сердца и на 25% меньше вероятность инсультов. Другое исследование показало, что употребление 40 граммов горького или молочного шоколада в день в течение всего лишь 2 недель значительно снижает уровень гормона кортизола в крови, следовательно, снижает стресс. Главное — помнить, что речь идет об очень умеренных дозах. Подробности — в программе «Еда живая и мертвая».
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