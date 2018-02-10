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    Хакеры атаковали серверы Олимпиады во время церемонии открытия Игр

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    Хакеры атаковали серверы Олимпиады во время церемонии открытия Игр

    Хакеры атаковали серверы Олимпиады во время церемонии открытия Игр

    Во время церемонии открытия Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане серверы Олимпиады подверглись кибератаке.

    Как передает агентство «Ренхап» со ссылкой на организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее, хакеры нарушили работу телевидения по протоколу Интернета в главном пресс-центре. Чтобы предотвратить больший ущерб, организаторы отключили серверы, что привело к приостановке работы сайта Олимпиады.

    Зрители не могли распечатать забронированные ранее билеты на соревнования и мероприятия, пока серверы не работали. К 8:00 по местному времени (3:00 по Москве) все удалось восстановить. В официальном заявлении сообщалось, что «возникли некоторые проблемы, которые повлияли на работу некритичных систем и никак не отразились на обеспечении безопасности спортсменов и зрителей».

    На стадионе в Пхёнчхане за торжественной церемонией открытия Игр наблюдали 22 тысячи человек.

    Марк Адамс, пресс-атташе Международного олимпийского комитета (МОК): «22 тысячи человек посетили церемонию открытия, всего было продано 22,5 тысячи или 99% всех билетов».

    Адамс отметил, что в МОК церемонию открытия назвали великолепной, и от себя добавил, что она получилась поразительной, восхитительной, а освещение было потрясающим.
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