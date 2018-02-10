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    Рейсы отменяются, школы закрываются: на Чикаго обрушился мощный снегопад. Париж, США, Франция, зима, погодные аномалии, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРейсы отменяются, школы закрываются: на Чикаго обрушился мощный снегопад

    Рейсы отменяются, школы закрываются: на Чикаго обрушился мощный снегопад

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    Рейсы отменяются, школы закрываются: на Чикаго обрушился мощный снегопад

    Рейсы отменяются, школы закрываются: на Чикаго обрушился мощный снегопад

    Рейсы отменяются, школы закрываются: на Чикаго обрушился мощный снегопад

      Непогода обрушилась на Францию и центральные районы США.

      В Америке под ударом стихии оказался город Чикаго. Сильный снегопад нарушил работу двух международных аэропортов. Трудно улететь сейчас и из Детройта. В общей сложности отменили более полутора тысяч рейсов. В самих городах закрыты школы, людей призывают не выходить из дома без необходимости. На улицах работает тяжелая техника, коммунальные службы приведены в повышенную готовность. По словам синоптиков, осадки будут идти до конца недели.

      Старый Свет тоже пытается справиться с непогодой. Французские метеорологи обещают новую волну снегопадов. В Париже опять пришлось закрыть Эйфелеву башню. Однако французы по-прежнему не унывают и активно извлекают выгоду из погодных неприятностей. Один экстремал устроил заезд на лыжах с аэродвигателем за спиной. Спортсмен рассказал, что смог достичь скорости в 70 километров в час и уже поставил себе новую цель — разогнаться до сотни.

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