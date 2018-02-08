Снегопад стал причиной транспортного коллапса в Париже

Сильный снегопад в Париже вызвал серьезные транспортные проблемы. Международные аэропорты работают со сбоями, известно о сложностях в движении железнодорожного транспорта.

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Из-за непогоды главный символ города — Эйфелева башня — закрыта уже второй день. В Париже и пригородах сохраняется оранжевый, предпоследний уровень опасности.



Метеорологи ожидают ухудшения погоды. Высота снежного покрова уже сейчас достигает 15-ти сантиметров. Но французы не унывают из-за капризов погоды. Некоторые из них решили встать на лыжи. Так, трамплином для одного из энтузиастов стали обледеневшие ступеньки дворца Шайо на площади Трокадеро в центре города.



Спросом у лыжников пользуется и другая, не менее известная площадь — у базилики Сакре-Кёр на Монмартре. Лавочки у смотровой собора стали естественным барьером для катающихся. Правда, через час полиция была вынуждена остановить экстремалов, чтобы избежать несчастных случаев.

















