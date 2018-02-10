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    Трамп запретил публикацию записки демократов о «российском расследовании»

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    Трамп запретил публикацию записки демократов о «российском расследовании»

    Трамп запретил публикацию записки демократов о «российском расследовании»

    Трамп запретил публикацию записки демократов о «российском расследовании»
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию служебной записки, которую подготовила Демократическая партия США по предполагаемому вмешательству России в выборы 2016 года.

    В письме, направленном в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, юрисконсульт президента Дон Макгэн отметил, что обнародование этого документа не может быть осуществлено по причинам, «связанным с обеспечением национальной безопасности».

    При этом Макгэн подчеркнул, что публикация записки «может создать существенные опасения для национальной безопасности и работы правоохранительных органов», сообщает Bloomberg.

    смотретьРассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию
    Рассекреченный доклад о злоупотреблениях ФБР вызвал в США бурную реакцию
    Ранее Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал составленную республиканцами докладную записку с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. В ответ демократы начали готовить свой контрдоклад, своеобразный ответ Республиканской партии.

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