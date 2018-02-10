Американец на открытии Олимпиады развернул на трибунах флаг России

Американский болельщик принес на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане российский флаг и развернул его на трибунах.
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Свой поступок американец Филип Вахуда объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК, сообщает RT.
Филип Вахуда: «Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь».
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов на недопуск на Олимпиаду. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
На церемонии открытия Игр россияне появились на олимпийском стадионе 55-ми по счету после австрийцев. Знаменосцем у команды OAR стал волонтер. 80 российских спортсменов вышли на стадион в серых пуховиках, джинсах, серых ботинках, белых шарфах и шапках. Национальные знаки на форме наших атлетов, согласно правилам МОК, отсутствуют.
Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.
Филип Вахуда: «Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь».
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции 47 российских атлетов на недопуск на Олимпиаду. Среди тех, кто пропустит Игры, оказались биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.
На церемонии открытия Игр россияне появились на олимпийском стадионе 55-ми по счету после австрийцев. Знаменосцем у команды OAR стал волонтер. 80 российских спортсменов вышли на стадион в серых пуховиках, джинсах, серых ботинках, белых шарфах и шапках. Национальные знаки на форме наших атлетов, согласно правилам МОК, отсутствуют.
Олимпиада в Пхёнчхане проходит с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.
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