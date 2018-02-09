Питерской историей второклассницы с заклеенным ртом занялась детский омбудсмен

Светлана Агапитова намерена выяснить обстоятельства конфликта педагога и ученицы, а также при необходимости оказать психологическую помощь.
Инцидентом в парголовской школе, где учительница якобы заклеила рот ученице скотчем, заинтересовался и уполномоченный по правам ребенка. Светлана Агапитова заявила, что детям будет оказана необходимая психологическая помощь.
Обстоятельства случившегося проверяют прокуратура и Следственный комитет. По информации некоторых СМИ, эту непедагогическую меру учитель начальных классов применила к школьнице, которая громко разговаривала на уроке. По крайней мере, так рассказывают некоторые дети.
Из взрослых в тот момент в классе никого не было. В самом учебном заведении произошедшее не комментируют. А вот в администрации Выборгского района пригрозили наказать учителя. Дело может дойти и до увольнения. Однако большая часть родителей с таким суровым решением чиновников не согласны и намерены защитить педагога. Они подозревают, что конфликт произошел с теми родителями, дети которых просто плохо учатся.
Обстоятельства случившегося проверяют прокуратура и Следственный комитет. По информации некоторых СМИ, эту непедагогическую меру учитель начальных классов применила к школьнице, которая громко разговаривала на уроке. По крайней мере, так рассказывают некоторые дети.
Из взрослых в тот момент в классе никого не было. В самом учебном заведении произошедшее не комментируют. А вот в администрации Выборгского района пригрозили наказать учителя. Дело может дойти и до увольнения. Однако большая часть родителей с таким суровым решением чиновников не согласны и намерены защитить педагога. Они подозревают, что конфликт произошел с теми родителями, дети которых просто плохо учатся.
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