В Петербурге выясняют, зачем учительница заклеила рот второклассницы скотчем

Следственный комитет и прокуратура Петербурга проверяют обстоятельства инцидента, который произошел в школе №474 поселка Парголово.

По информации СМИ, учительница начальных классов якобы заклеила рот скотчем ученице из-за того, что та громко разговаривала на уроке.



После происшествия второклассники пожаловались на педагога родителям. В самом учебном заведении произошедшее никак не комментируют. Зато в администрации Выборгского района пригрозили наказать учителя. Причем дело может дойти до увольнения.



Однако большая часть родителей о случившемся ничего не знала. С таким суровым решением чиновников они не согласны и намерены защитить педагога.



Антонина Абаева, мама второклассника школы №474: «Для детей не было ничего страшного. Они воспринимали всё в форме смеха или шутки. То есть сами дети абсолютно не поняли, в чем проблема, почему у них учитель ушел, почему это случилось. Мы с первого класса с самого начала вместе с нашим учителем. Мы его знаем прекрасно. Она профессиональный педагог. Мне не приходится дома делать ту работу, которую должны делать в школе».



Сейчас педагог Наталья Макаринская временно на больничном. Мама второклассника Антонина Абаева не исключает, что на конфликт с учителем могли выйти те родители, чьи дети плохо учатся. В любом случае уже завтра в 474-й школе пройдет собрание с директором.