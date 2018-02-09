Посол США в России пожаловался на отсутствие солнца

Американский посол Джон Хантсман рассказал, чего ему не хватает в России.
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Дипломат посетовал на отсутствие солнца и невозможность одному прогуляться по городу.
При этом посол, отвечая на вопрос из соцсетей, подчеркнул, что Москва ему очень нравится, и назвал работу в российской столице отличным опытом.
Джон Хантсман, посол США в РФ: «Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше мне нравится этот город. Тем меньше я скучаю по своему дому в США. Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца. Я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России — это очень важный опыт».
Ранее сообщалось, что синоптики признали декабрь 2017 года в Москве самым темным в истории метеонаблюдений. За целый месяц не было зафиксировано ни одного дня и даже часа, когда в столице была бы ясная погода.
При этом посол, отвечая на вопрос из соцсетей, подчеркнул, что Москва ему очень нравится, и назвал работу в российской столице отличным опытом.
Джон Хантсман, посол США в РФ: «Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше мне нравится этот город. Тем меньше я скучаю по своему дому в США. Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца. Я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России — это очень важный опыт».
#ПосолХантсман: «Неотъемлемая часть моей жизни в России — это встречи с людьми, которые знакомят меня с российской культурой».— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 9 февраля 2018 г.
А куда бы вы пригласили посла? Ждем ваших рекомендаций! #AskTheAmbassador pic.twitter.com/SKhiBbjz8t
Ранее сообщалось, что синоптики признали декабрь 2017 года в Москве самым темным в истории метеонаблюдений. За целый месяц не было зафиксировано ни одного дня и даже часа, когда в столице была бы ясная погода.
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