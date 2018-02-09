Посол США в России пожаловался на отсутствие солнца

#ПосолХантсман: «Неотъемлемая часть моей жизни в России — это встречи с людьми, которые знакомят меня с российской культурой».

А куда бы вы пригласили посла? Ждем ваших рекомендаций! #AskTheAmbassador pic.twitter.com/SKhiBbjz8t