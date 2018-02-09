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    Посол США в России пожаловался на отсутствие солнца

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    Посол США в России пожаловался на отсутствие солнца

    Посол США в России пожаловался на отсутствие солнца

    Американский посол Джон Хантсман рассказал, чего ему не хватает в России.

    Дипломат посетовал на отсутствие солнца и невозможность одному прогуляться по городу.

    При этом посол, отвечая на вопрос из соцсетей, подчеркнул, что Москва ему очень нравится, и назвал работу в российской столице отличным опытом.

    Джон Хантсман, посол США в РФ: «Мне очень хорошо в Москве, это отличный опыт для меня и моей семьи, чем больше я узнаю этот город, тем больше мне нравится этот город. Тем меньше я скучаю по своему дому в США. Конечно, мне не хватает возможностей пройтись одному, мне не хватает ежедневного солнца. Я скучаю по прекрасному виду на горы в Юте. Но для меня работа в России — это очень важный опыт».



    Ранее сообщалось, что синоптики признали декабрь 2017 года в Москве самым темным в истории метеонаблюдений. За целый месяц не было зафиксировано ни одного дня и даже часа, когда в столице была бы ясная погода.

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