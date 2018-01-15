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    Синоптики назвали декабрь 2017 года в Москве самым темным в истории

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    Синоптики назвали декабрь 2017 года в Москве самым темным в истории

    Синоптики назвали декабрь 2017 года в Москве самым темным в истории

    За прошедший декабрь синоптики не зафиксировали ни одного дня и даже часа, когда солнце не было бы скрыто за облаками.

    Декабрь 2017 года стал в Москве самым темным месяцем в истории метеонаблюдений. Как сообщает агентство «Метеоновости», весь прошедший декабрь солнце было скрыто за облаками, и синоптики не зафиксировали ни одного дня и даже часа, когда в Москве была бы ясная погода.

    Синоптики уточнили, что до сих пор самым темным месяцем в Москве считался декабрь 2000 года, когда солнце показалось горожанам всего на 3 часа в месяц. В среднем же в декабре солнце находится над горизонтом и не скрывается за облаками около 18 часов.

    смотретьВ Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд
    В Москве зафиксирован абсолютный температурный рекорд
    2017 год был щедр на погодные аномалии и рекорды. Так, июнь в Москве стал самым холодным за последние 14 лет. Кроме того, летом на Москву обрушились ураганы, которые привели к нескольким жертвам. Декабрь же, напротив, стал самым теплым и бесснежным за всю историю метеонаблюдений. В последние дни 2017 года были зафиксированы несколько температурных рекордов. В целом же 2017 год признан самым дождливым в истории наблюдений за погодой в Москве.

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