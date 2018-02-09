СМИ: американские военные уничтожили часть ракеты Илона Маска

ВВС США уничтожили первую ступень
ракеты-носителя Falcon 9, которая не разрушилась в атмосфере, а упала в Атлантический океан и не затонула.
Как сообщает AmericaSpace со ссылкой на источники, американские военные произвели авиаудар по дрейфующей в океане первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Ни в командовании ВВС США, ни в SpaceX эти данные пока никак не прокомментировали.
После успешного запуска в космос автомобиля Tesla глава SpaceX сообщил, что, вопреки расчетам, первая ступень Falcon 9 после выведения спутника GovSat-1 на орбиту не разрушилась, а приземлилась в Атлантическом океане. Накануне Илон Маск написал в Twitter, что ракету в ближайшее время попытаются отбуксировать к берегу.
Два боковых сегмента Falcon Heavy вскоре после старта успешно совершили посадку на мысе Канаверал. Они пригодны для повторного использования.
Напомним, красный Tesla Roadster с манекеном за рулем был отправлен в космос в качестве полезного груза на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy. Автомобиль вышел на орбиту Земли и теперь должен отправиться в далекий космос, пролетев орбиту Марса и пояс астероидов. Машина будет двигаться со скоростью 11 километров в секунду. Вчера космическое командование ВС США включило автомобиль в список американских спутников.
После успешного запуска в космос автомобиля Tesla глава SpaceX сообщил, что, вопреки расчетам, первая ступень Falcon 9 после выведения спутника GovSat-1 на орбиту не разрушилась, а приземлилась в Атлантическом океане. Накануне Илон Маск написал в Twitter, что ракету в ближайшее время попытаются отбуксировать к берегу.
This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16— Elon Musk (@elonmusk) 31 января 2018 г.
Два боковых сегмента Falcon Heavy вскоре после старта успешно совершили посадку на мысе Канаверал. Они пригодны для повторного использования.
Напомним, красный Tesla Roadster с манекеном за рулем был отправлен в космос в качестве полезного груза на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy. Автомобиль вышел на орбиту Земли и теперь должен отправиться в далекий космос, пролетев орбиту Марса и пояс астероидов. Машина будет двигаться со скоростью 11 километров в секунду. Вчера космическое командование ВС США включило автомобиль в список американских спутников.
Наш ответ Илону Маску
Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.
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