Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    СМИ: американские военные уничтожили часть ракеты Илона Маска

    4 комментария
    • Фото: @elonmusk / twitter.com
    СМИ: американские военные уничтожили часть ракеты Илона Маска

    СМИ: американские военные уничтожили часть ракеты Илона Маска

    СМИ: американские военные уничтожили часть ракеты Илона Маска
  • Фото: @elonmusk / twitter.com

    • ВВС США уничтожили первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая не разрушилась в атмосфере, а упала в Атлантический океан и не затонула.

    Как сообщает AmericaSpace со ссылкой на источники, американские военные произвели авиаудар по дрейфующей в океане первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Ни в командовании ВВС США, ни в SpaceX эти данные пока никак не прокомментировали.

    После успешного запуска в космос автомобиля Tesla глава SpaceX сообщил, что, вопреки расчетам, первая ступень Falcon 9 после выведения спутника GovSat-1 на орбиту не разрушилась, а приземлилась в Атлантическом океане. Накануне Илон Маск написал в Twitter, что ракету в ближайшее время попытаются отбуксировать к берегу.




    Два боковых сегмента Falcon Heavy вскоре после старта успешно совершили посадку на мысе Канаверал. Они пригодны для повторного использования.

    смотретьРакета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту вишневую Тesla
    Ракета-носитель Falcon Heavy вывела на орбиту вишневую Тesla
    Напомним, красный Tesla Roadster с манекеном за рулем был отправлен в космос в качестве полезного груза на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy. Автомобиль вышел на орбиту Земли и теперь должен отправиться в далекий космос, пролетев орбиту Марса и пояс астероидов. Машина будет двигаться со скоростью 11 километров в секунду. Вчера космическое командование ВС США включило автомобиль в список американских спутников.

    Наш ответ Илону Маску

    Наш ответ Илону Маску: отправим в космос LADA Priora с таксой, пусть слушает там Стаса Михайлова. Надеемся, марсиане оценят его песни.

    Опубликовано НТВ 7 февраля 2018 г.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru