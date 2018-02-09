Потушившего сигарету об икону студента подозревают в оскорблении чувств верующих

Студента, который потушил сигарету об икону возле храма, арестовали на 9 суток. Общественный резонанс эта скандальная история получила после того, как
Гришин сам выложил то самое фото в Instagram.
Снимок был сделан в станице Мартанской под Краснодаром в храме Михаила Архангела. Священнослужители после инцидента обратились к правоохранителям. Святой лик испорчен. Что касается задержанного, известно, что учится он в техникуме. Если в действиях его следователи усмотрят оскорбление чувств верующих, все может закончиться куда серьезнее.
Наручники на Егора Гришина пришлось надеть после того, как он наотрез отказался разговаривать со стражами порядка и стал активно сопротивляться. За неповиновение полиции сегодня ему назначили 9 суток ареста. А вот чем закончится проверка по факту его скандальной выходки в храме, еще неизвестно. Очевидно, что поведение молодого человека повлекло за собой волну возмущения. Понимал ли Гришин, чем может для него обернуться эта весьма сомнительная слава? Но чего, как говорится, не сделаешь ради «лайков» и «хайпа».
Мария Пирогова, глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому Краю: «Личность молодого человека была установлена, он был доставлен в отдел полиции и задержан в административном порядке. В настоящее время продолжается проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка».
Конечно же, Гришин был уверен, что сможет оправдаться. Снимок быстро удалил со своей страницы и заявил: мол, это был фотомонтаж — для привлечения, дескать, внимания. Но вот настоятель храма заверил полицейских: на иконе действительно остались следы от сигареты. И, конечно, священнослужители расценили это не только, как оскорбление чувств верующих, но и как вандализм.
Интересна позиция родителей Гришина: его мать уверяет, что своеобразный протест был адресован именно ей. Якобы Егор попросил у нее денег на брекеты, но ей пришлось отказать: из-за финансовых проблем в семье оплатить стоматологическую процедуру пока нет возможности. С тех пор сын, дескать, пребывал не в лучшем расположении духа. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Наручники на Егора Гришина пришлось надеть после того, как он наотрез отказался разговаривать со стражами порядка и стал активно сопротивляться. За неповиновение полиции сегодня ему назначили 9 суток ареста. А вот чем закончится проверка по факту его скандальной выходки в храме, еще неизвестно. Очевидно, что поведение молодого человека повлекло за собой волну возмущения. Понимал ли Гришин, чем может для него обернуться эта весьма сомнительная слава? Но чего, как говорится, не сделаешь ради «лайков» и «хайпа».
Мария Пирогова, глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому Краю: «Личность молодого человека была установлена, он был доставлен в отдел полиции и задержан в административном порядке. В настоящее время продолжается проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка».
Конечно же, Гришин был уверен, что сможет оправдаться. Снимок быстро удалил со своей страницы и заявил: мол, это был фотомонтаж — для привлечения, дескать, внимания. Но вот настоятель храма заверил полицейских: на иконе действительно остались следы от сигареты. И, конечно, священнослужители расценили это не только, как оскорбление чувств верующих, но и как вандализм.
Интересна позиция родителей Гришина: его мать уверяет, что своеобразный протест был адресован именно ей. Якобы Егор попросил у нее денег на брекеты, но ей пришлось отказать: из-за финансовых проблем в семье оплатить стоматологическую процедуру пока нет возможности. С тех пор сын, дескать, пребывал не в лучшем расположении духа. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Комментарии