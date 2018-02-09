Потушивший сигарету об икону студент проведет за решеткой 9 суток

Студент краснодарского техникума, опубликовавший в соцсети снимки, на которых он тушит сигарету об икону в храме Горячего Ключа, получил девять суток за неповиновение сотрудникам полиции.
Суд назначил девять суток административного ареста студенту краснодарского техникума, его обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Студента из города Горячий Ключ (Краснодарский край) задержали после того, как он выложил в Сеть фотографию, на которой тушит сигарету об икону у местного храма архангела Михаила. Инцидент вызвал большой общественный резонанс в регионе.
Правоохранители назначили проверку, во время которой молодой человек вступил в конфликт с полицейскими.
Студента из города Горячий Ключ (Краснодарский край) задержали после того, как он выложил в Сеть фотографию, на которой тушит сигарету об икону у местного храма архангела Михаила. Инцидент вызвал большой общественный резонанс в регионе.
Правоохранители назначили проверку, во время которой молодой человек вступил в конфликт с полицейскими.
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