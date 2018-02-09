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    Потушивший сигарету об икону студент проведет за решеткой 9 суток

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    Потушивший сигарету об икону студент проведет за решеткой 9 суток

    Потушивший сигарету об икону студент проведет за решеткой 9 суток

    Студент краснодарского техникума, опубликовавший в соцсети снимки, на которых он тушит сигарету об икону в храме Горячего Ключа, получил девять суток за неповиновение сотрудникам полиции.

    Суд назначил девять суток административного ареста студенту краснодарского техникума, его обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

    Студента из города Горячий Ключ (Краснодарский край) задержали после того, как он выложил в Сеть фотографию, на которой тушит сигарету об икону у местного храма архангела Михаила. Инцидент вызвал большой общественный резонанс в регионе.

    Правоохранители назначили проверку, во время которой молодой человек вступил в конфликт с полицейскими.

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