Полуголая активистка FEMEN атаковала Порошенко на Венском балу

В Вене перед началом Оперного бала, который считается одним из самых известных в мире и самым престижным в Австрии, появилась участница движения FEMEN. Обнаженная по пояс девушка выбежала на красную дорожку перед главным входом в Венскую оперу, как только в здание вошли президент Австрии Александр Ван дер Беллен и президент Украины Пётр Порошенко, его личный почетный гость.
По информации ТАСС, незваная гостья выкрикивала протестные лозунги, пока ее не увели полицейские. Сообщается, что ради этой выходки девушка оголила грудь, на которой черной краской на английском языке был написан призыв к украинскому лидеру. Активистка FEMEN в нецензурных выражениях требовала, чтобы Пётр Порошенко покинул светское мероприятие.
В заявлении движения FEMEN EMEN говорится, что эта атака на Венском балу устроена, чтобы «оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте» президента Украины, которого в FEMEN назвали «примитивным барыгой и казнокрадом». «Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан. Порошенко, <…> с бала», — подчеркнули в FEMEN.
Ранее пользователи Интернета высмеяли появление четы Порошенко на светском мероприятии в Вене, который они назвали мероприятие «балом во время чумы». В Сети посетовали, что «в стране война и разруха, а он то на Мальдивах, то на балу танцует».
В заявлении движения FEMEN EMEN говорится, что эта атака на Венском балу устроена, чтобы «оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте» президента Украины, которого в FEMEN назвали «примитивным барыгой и казнокрадом». «Под маской аристократа скрывается военный мародер, не брезгующий заработком на крови своих сограждан. Порошенко, <…> с бала», — подчеркнули в FEMEN.
Ранее пользователи Интернета высмеяли появление четы Порошенко на светском мероприятии в Вене, который они назвали мероприятие «балом во время чумы». В Сети посетовали, что «в стране война и разруха, а он то на Мальдивах, то на балу танцует».
Комментарии