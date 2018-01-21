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    СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя

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    • Фото: РИА Новости, Георгий Зимарев
    СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя

    СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя

    СМИ: Порошенко отдыхал на Мальдивах с документами на чужое имя
  • Фото: РИА Новости, Георгий Зимарев

    • Украинские СМИ сообщили, что президент Украины Пётр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена перед отлетом на отдых на Мальдивы.

    Как сообщила «Страна.ua» со ссылкой на источник в ведомстве, глава Госохраны Валерий Гелетей написал в СБУ письмо под грифом «секретно», что в адрес президента поступают угрозы.

    «Страна.ua»: «На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена. Этим занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ».

    Ранее украинские СМИ сообщали, что Порошенко вместе с семьей провел отпуск на Мальдивах. Отмечалось, что для этого с 1 по 8 января был арендован остров стоимостью не менее 500 тысяч долларов. При этом украинский лидер зарегистрировался в отеле под именем Mr Incognito Petro Ukraine.

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