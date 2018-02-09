Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом «крайне странным мероприятием»

13 комментариев

Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом «крайне странным мероприятием»

Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом «крайне странным мероприятием»

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ходе своей трехдневной поездки в США пообщалась с американскими политиками и побывала на ежегодном молитвенном завтраке у президента США Дональда Трампа.

Журналистов интересовало, какое у Собчак впечатление от встречи с главой Белого дома. Оказалось, что впечатлений нет совсем.

Ксения Собчак, кандидат в президенты США: «Никаких впечатлений, если честно. У меня были другие встречи».

Собчак отрицательно ответила на вопрос о том, хотела бы она для России такого президента, как Дональд Трамп, и сообщила о своих встречах с американскими политиками.

Ксения Собчак: «Да, у меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись)».

Собчак также рассказала о молитвенном завтраке, на котором присутствовал Дональд Трамп.

Ксения Собчак: «„Я в первый раз была на этом мероприятии. Я его посетила с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями. У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное. Очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных. Время для общения крайне ограничено“.

При этом в разговоре с журналистами Собчак ушла от ответа на вопрос, встречалась ли она с представителями администрации США.

Ксения Собчак: Я много с кем встречалась».

Визит Ксении Собчак в Соединенные Штаты продолжался 3 дня. Она побывала в Вашингтоне и Нью-Йорке, где выступила в Колумбийском университете, передает РИА Новости. «Я хочу послать сигнал Кремлю и всем россиянам: ответственный президент не должен подталкивать отношения с мировой державой к тупику», — заявила Собчак в своем выступлении.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

НТВ в социальных сетях

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru