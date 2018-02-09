Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом «крайне странным мероприятием»

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ходе своей трехдневной поездки в США пообщалась с американскими политиками и побывала на ежегодном молитвенном завтраке у президента США Дональда Трампа.
Журналистов интересовало, какое у Собчак впечатление от встречи с главой Белого дома. Оказалось, что впечатлений нет совсем.
Ксения Собчак, кандидат в президенты США: «Никаких впечатлений, если честно. У меня были другие встречи».
Собчак отрицательно ответила на вопрос о том, хотела бы она для России такого президента, как Дональд Трамп, и сообщила о своих встречах с американскими политиками.
Ксения Собчак: «Да, у меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись)».
Собчак также рассказала о молитвенном завтраке, на котором присутствовал Дональд Трамп.
Ксения Собчак: «„Я в первый раз была на этом мероприятии. Я его посетила с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями. У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное. Очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных. Время для общения крайне ограничено“.
При этом в разговоре с журналистами Собчак ушла от ответа на вопрос, встречалась ли она с представителями администрации США.
Ксения Собчак: Я много с кем встречалась».
Визит Ксении Собчак в Соединенные Штаты продолжался 3 дня. Она побывала в Вашингтоне и Нью-Йорке, где выступила в Колумбийском университете, передает РИА Новости. «Я хочу послать сигнал Кремлю и всем россиянам: ответственный президент не должен подталкивать отношения с мировой державой к тупику», — заявила Собчак в своем выступлении.
Ксения Собчак, кандидат в президенты США: «Никаких впечатлений, если честно. У меня были другие встречи».
Собчак отрицательно ответила на вопрос о том, хотела бы она для России такого президента, как Дональд Трамп, и сообщила о своих встречах с американскими политиками.
Ксения Собчак: «Да, у меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись)».
Собчак также рассказала о молитвенном завтраке, на котором присутствовал Дональд Трамп.
Ксения Собчак: «„Я в первый раз была на этом мероприятии. Я его посетила с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями. У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное. Очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных. Время для общения крайне ограничено“.
При этом в разговоре с журналистами Собчак ушла от ответа на вопрос, встречалась ли она с представителями администрации США.
Ксения Собчак: Я много с кем встречалась».
Визит Ксении Собчак в Соединенные Штаты продолжался 3 дня. Она побывала в Вашингтоне и Нью-Йорке, где выступила в Колумбийском университете, передает РИА Новости. «Я хочу послать сигнал Кремлю и всем россиянам: ответственный президент не должен подталкивать отношения с мировой державой к тупику», — заявила Собчак в своем выступлении.
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