Трамп на молитвенном завтраке назвал США лучом света для других наций

Президент США Дональд Трамп в ходе Национального молитвенного завтрака выразил надежду на то, что в мире будет больше справедливости, и призвал стремиться к этому.
В ходе выступления американский лидер призвал «создать мир, в котором будет больше мира и справедливости». При этом Трамп подчеркнул, что США станет «лучом света» для других наций.
Дональд Трамп, президент США: «До тех пор, пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций».
Молитвенный завтрак в США — мероприятие с участием президента, которое организуется американским конгрессом вместе с христианской организацией Fellowship Foundation. На завтрак приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели. В этом году, по данным организаторов, приглашения получили около 55 представителей российской религиозной и политической элиты. В числе прочих — и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. «Нас пригласили, но расписание у нее (Ксении Собчак) очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — отметила в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.
Также приглашения получили и главы трех парламентских комитетов — Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (по образованию и науке). Все они после публикации «кремлевского списка» в знак солидарности с коллегами отказались приехать в Вашингтон.
Дональд Трамп, президент США: «До тех пор, пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций».
Молитвенный завтрак в США — мероприятие с участием президента, которое организуется американским конгрессом вместе с христианской организацией Fellowship Foundation. На завтрак приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели. В этом году, по данным организаторов, приглашения получили около 55 представителей российской религиозной и политической элиты. В числе прочих — и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. «Нас пригласили, но расписание у нее (Ксении Собчак) очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — отметила в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.
Также приглашения получили и главы трех парламентских комитетов — Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (по образованию и науке). Все они после публикации «кремлевского списка» в знак солидарности с коллегами отказались приехать в Вашингтон.
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