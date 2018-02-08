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    Трамп на молитвенном завтраке назвал США лучом света для других наций

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп на молитвенном завтраке назвал США лучом света для других наций

    Трамп на молитвенном завтраке назвал США лучом света для других наций

    Трамп на молитвенном завтраке назвал США лучом света для других наций
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Президент США Дональд Трамп в ходе Национального молитвенного завтрака выразил надежду на то, что в мире будет больше справедливости, и призвал стремиться к этому.

    В ходе выступления американский лидер призвал «создать мир, в котором будет больше мира и справедливости». При этом Трамп подчеркнул, что США станет «лучом света» для других наций.

    Дональд Трамп, президент США: «До тех пор, пока наши глаза будут видеть милость Всевышнего, а наши сердца будут чувствовать его любовь, США останутся землей свободных и смелых людей. И мы будем лучом света для других наций».

    Молитвенный завтрак в США — мероприятие с участием президента, которое организуется американским конгрессом вместе с христианской организацией Fellowship Foundation. На завтрак приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели. В этом году, по данным организаторов, приглашения получили около 55 представителей российской религиозной и политической элиты. В числе прочих — и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. «Нас пригласили, но расписание у нее (Ксении Собчак) очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — отметила в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

    Также приглашения получили и главы трех парламентских комитетов — Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (по образованию и науке). Все они после публикации «кремлевского списка» в знак солидарности с коллегами отказались приехать в Вашингтон.

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