США заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»

Вашингтон в ближайшие месяцы начнет вводить санкции против лиц из открытой части так называемого кремлевского доклада. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, выступая в Палате представителей Конгресса США.
По словам главы американского Минфина, администрация США в настоящее время уже разрабатывает ограничения.
В «кремлевский доклад», опубликованный на минувшей неделе, попали представители российского правительства, руководство администрации президента, государственных корпораций и банков, а также бизнесмены. Всего в списке 210 человек.
Стивен Мнучин уточнил, что Соединенные Штаты не собираются применять санкции в отношении госдолга России.
В «кремлевский доклад», опубликованный на минувшей неделе, попали представители российского правительства, руководство администрации президента, государственных корпораций и банков, а также бизнесмены. Всего в списке 210 человек.
Стивен Мнучин уточнил, что Соединенные Штаты не собираются применять санкции в отношении госдолга России.
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