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    США заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада». США, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»

    США заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»

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    США заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»

    США заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»

    США заявили о подготовке санкций на основе «кремлевского доклада»

      Вашингтон в ближайшие месяцы начнет вводить санкции против лиц из открытой части так называемого кремлевского доклада. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, выступая в Палате представителей Конгресса США.

      По словам главы американского Минфина, администрация США в настоящее время уже разрабатывает ограничения.

      В «кремлевский доклад», опубликованный на минувшей неделе, попали представители российского правительства, руководство администрации президента, государственных корпораций и банков, а также бизнесмены. Всего в списке 210 человек.

      Стивен Мнучин уточнил, что Соединенные Штаты не собираются применять санкции в отношении госдолга России.

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