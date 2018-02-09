В Таиланде по наводке ФБР задержали хакера из России

Полиция Таиланда задержала россиянина Сергея Медведева по подозрению в международном кибермошенничестве.
По данным издания Bangkok Post, таиландские полицейские вышли на россиянина по наводке ФБР. Медведев был взят под стражу в Бангкоке еще 2 февраля. Его подозревают в причастности к созданию интернет-площадки с девизом «в мошенничество мы верим» (In Fraud We Trust), ранее заблокированной ФБР.
Утверждается, что на этой платформе проводилась торговля оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами. При этом использовалась криптовалюта, в частности биткоины.
Источник в полиции Бангкока: «Следствием установлено, что Медведев занимался незаконной онлайн-торговлей, используя биткоины».
В полиции также сообщают, что на счетах Медведева обнаружены средства в криптовалюте эквивалентные сумме в 3,1 млн долларов.
В посольстве России в Таиланде информацию пока не комментируют, сообщения о задержании россиянина проверяются, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в США по обвинению в кибермошенничестве задержаны 13 человек. Задержанные являются гражданами США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Они причастны к созданию преступной схемы, ущерб от которой составил как минимум 530 млн долларов. По данным Минюста США, преступная группа была организована гражданином Украины Святославом Бондаренко в 2010 году. После его исчезновения в 2015 году ее якобы возглавил россиянин Сергей Медведев.
Утверждается, что на этой платформе проводилась торговля оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами. При этом использовалась криптовалюта, в частности биткоины.
Источник в полиции Бангкока: «Следствием установлено, что Медведев занимался незаконной онлайн-торговлей, используя биткоины».
В полиции также сообщают, что на счетах Медведева обнаружены средства в криптовалюте эквивалентные сумме в 3,1 млн долларов.
В посольстве России в Таиланде информацию пока не комментируют, сообщения о задержании россиянина проверяются, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в США по обвинению в кибермошенничестве задержаны 13 человек. Задержанные являются гражданами США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Они причастны к созданию преступной схемы, ущерб от которой составил как минимум 530 млн долларов. По данным Минюста США, преступная группа была организована гражданином Украины Святославом Бондаренко в 2010 году. После его исчезновения в 2015 году ее якобы возглавил россиянин Сергей Медведев.
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