В США россиянина обвинили в кибермошенничестве

В США задержаны 13 человек по обвинению в кибермошенничестве. Об этом говорится в заявлении американского Минюста.
По данным ведомства, задержанные являются гражданами США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Они причастны к созданию преступной схемы, ущерб от которой составил как минимум 530 млн долларов.
Всего же обвинения предъявлены 36 лицам, некоторым из них заочно. В списке обвиняемых оказался россиянин Андрей Новак.
Согласно сообщению Минюста США, преступники занимались крупномасштабным присвоением имущества, продажей и распространением личных данных, взломом дебетовых и кредитных банковских карт и осуществляли другую незаконную деятельность, передает ТАСС.
Ведомство не уточняет, какую роль в деятельности группировки играл россиянин.
Всего же обвинения предъявлены 36 лицам, некоторым из них заочно. В списке обвиняемых оказался россиянин Андрей Новак.
Согласно сообщению Минюста США, преступники занимались крупномасштабным присвоением имущества, продажей и распространением личных данных, взломом дебетовых и кредитных банковских карт и осуществляли другую незаконную деятельность, передает ТАСС.
Ведомство не уточняет, какую роль в деятельности группировки играл россиянин.
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