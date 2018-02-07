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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В США россиянина обвинили в кибермошенничестве

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    В США россиянина обвинили в кибермошенничестве

    В США россиянина обвинили в кибермошенничестве

    В США задержаны 13 человек по обвинению в кибермошенничестве. Об этом говорится в заявлении американского Минюста.

    По данным ведомства, задержанные являются гражданами США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Они причастны к созданию преступной схемы, ущерб от которой составил как минимум 530 млн долларов.

    Всего же обвинения предъявлены 36 лицам, некоторым из них заочно. В списке обвиняемых оказался россиянин Андрей Новак.

    Согласно сообщению Минюста США, преступники занимались крупномасштабным присвоением имущества, продажей и распространением личных данных, взломом дебетовых и кредитных банковских карт и осуществляли другую незаконную деятельность, передает ТАСС.

    Ведомство не уточняет, какую роль в деятельности группировки играл россиянин.

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