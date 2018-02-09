В США экс-наставника женской олимпийской сборной обвинили в изнасиловании. США, изнасилования, обыски, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США экс-наставника женской олимпийской сборной обвинили в изнасиловании

В США экс-наставника женской олимпийской сборной обвинили в изнасиловании

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В США <nobr>экс-наставника</nobr> женской олимпийской сборной обвинили в изнасиловании

В США экс-наставника женской олимпийской сборной обвинили в изнасиловании

В США <nobr>экс-наставника</nobr> женской олимпийской сборной обвинили в изнасиловании

    В американском спорте разгорается новый секс-скандал. В центре внимания вновь оказался тренер, на этот раз экс-наставник олимпийской женской сборной США по плаванию Шон Хатчинсон.

    Все началось после жалобы 28-летней бывшей пловчихи Арианы Кукорс. Она заявила, что Хатчисон в бытность его тренером неоднократно насиловал ее и снимал обнаженной на камеру. В доме экс-наставника уже прошел обыск, во время которого полиция конфисковала несколько электронных устройств и отправила на экспертизу.

    Это уже второе громкое разбирательстве в американском спорте за последние недели. Ранее была доказана вина бывшего врача женской сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара, обвиненного в сексуальном насилии в отношении спортсменок. Его приговорили к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.

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