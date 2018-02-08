Хоккеистки КНДР приехали на Олимпиаду с деревянными клюшками

Спортсменки из Северной Кореи приехали на Олимпиаду в Пхёнчхан с устаревшим инвентарем — в частности, с деревянными клюшками, которые не используются профессиональными хоккеистами по всему миру с
90-х годов.
Уже решено, что организаторы выдадут хоккеисткам из КНДР современные карбоновые клюшки, сообщает NY Times.
Возникли сложности и с экипировкой северокорейских спортсменов: так, официальный спонсор Олимпиады, американская компания Nike, не может выдать им форму из-за санкций. Да и сами представители КНДР отказываются пользоваться любыми продуктами, произведенными в США.
В итоге было решено, что экипировать спортсменов из Северной Кореи будет финская Lahta. Также хоккеистки будут играть финскими клюшками, однако по завершению Игр атлеты будут вынуждены сдать запрещенные в КНДР «предметы роскоши». Кроме клюшек вернуть придется и подарки от Samsung, еще одного спонсора ОИ-2018 — смартфоны Galaxy Note 8, которые дарят всем приехавшим на Игры атлетам.
Ранее сообщалось, что чешские хоккеисты на Олимпиаде в Южной Корее будут выступать с российскими клюшками. Спортивный инвентарь для сборной был сделан на заводе в Набережных Челнах.
Возникли сложности и с экипировкой северокорейских спортсменов: так, официальный спонсор Олимпиады, американская компания Nike, не может выдать им форму из-за санкций. Да и сами представители КНДР отказываются пользоваться любыми продуктами, произведенными в США.
В итоге было решено, что экипировать спортсменов из Северной Кореи будет финская Lahta. Также хоккеистки будут играть финскими клюшками, однако по завершению Игр атлеты будут вынуждены сдать запрещенные в КНДР «предметы роскоши». Кроме клюшек вернуть придется и подарки от Samsung, еще одного спонсора ОИ-2018 — смартфоны Galaxy Note 8, которые дарят всем приехавшим на Игры атлетам.
Ранее сообщалось, что чешские хоккеисты на Олимпиаде в Южной Корее будут выступать с российскими клюшками. Спортивный инвентарь для сборной был сделан на заводе в Набережных Челнах.
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