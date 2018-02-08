Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  

    Хоккеистки КНДР приехали на Олимпиаду с деревянными клюшками

    4 комментария
    Хоккеистки КНДР приехали на Олимпиаду с деревянными клюшками

    Хоккеистки КНДР приехали на Олимпиаду с деревянными клюшками

    Хоккеистки КНДР приехали на Олимпиаду с деревянными клюшками
  • Фото: Reuters © 2018

    • Спортсменки из Северной Кореи приехали на Олимпиаду в Пхёнчхан с устаревшим инвентарем — в частности, с деревянными клюшками, которые не используются профессиональными хоккеистами по всему миру с 90-х годов.

    Уже решено, что организаторы выдадут хоккеисткам из КНДР современные карбоновые клюшки, сообщает NY Times.

    Возникли сложности и с экипировкой северокорейских спортсменов: так, официальный спонсор Олимпиады, американская компания Nike, не может выдать им форму из-за санкций. Да и сами представители КНДР отказываются пользоваться любыми продуктами, произведенными в США.

    В итоге было решено, что экипировать спортсменов из Северной Кореи будет финская Lahta. Также хоккеистки будут играть финскими клюшками, однако по завершению Игр атлеты будут вынуждены сдать запрещенные в КНДР «предметы роскоши». Кроме клюшек вернуть придется и подарки от Samsung, еще одного спонсора ОИ-2018 — смартфоны Galaxy Note 8, которые дарят всем приехавшим на Игры атлетам.

    смотретьЧешские хоккеисты приехали на Игры в Пхёнчхан с российскими клюшками
    Чешские хоккеисты приехали на Игры в Пхёнчхан с российскими клюшками
    Ранее сообщалось, что чешские хоккеисты на Олимпиаде в Южной Корее будут выступать с российскими клюшками. Спортивный инвентарь для сборной был сделан на заводе в Набережных Челнах.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru