Чешские хоккеисты приехали на Игры в Пхёнчхан с российскими клюшками

Иностранные хоккеисты на Олимпиаде в Южной Корее будут выступать с российскими клюшками. Спортивный инвентарь для сборной Чехии сделан на заводе в Набережных Челнах. Это единственное в стране предприятие, которое выпускает композитные клюшки мирового уровня.

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Хоккеист Данис Зарипов решил, что кормиться нужно клюшками собственного производства. Он собрал в Татарстане команду лиги производителей и открыл единственный в России хоккейно-оборонный цех.



Данис Зарипов, хоккеист: «В нашей стране очень хорошая военная техника. Лучшая в мире. Мы также стремимся, чтобы наши клюшки стали лучшие в мире».



Производителей заметили не только в России. Чешские игроки поняли, что такой хоккей им нужен, и заказали себе клюшки с индивидуальным дизайном.



Иван Савин, директор завода по производству клюшек: «Одна клюшка сделана для Иржи Секача. В первой же игре, когда он вышел с этой клюшкой, первым же щелчком от синей линии поразил ворота прям в девятку. Мощнейший удар. От перекладины залетело».



Клюшки вместе с чешскими спортсменами Иржи Секачем и Яном Коваржем уже уехали на Олимпиаду в Южную Корею и скоро опробуют лед Пхёнчхана.



Руководству спортшкол в клюшках больше всего понравилась цена, которая гораздо доступнее зарубежных аналогов. Новый инвентарь теперь тестирует юная ледовая дружина. Сломать его не так просто. Для спорта высоких достижений используют почти космические технологии. Подробности — в репортаже корреспондента Александры Тонких.