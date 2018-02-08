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    Эрдоган заявил о подготовке новой военной операции в Сирии

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    Эрдоган заявил о подготовке новой военной операции в Сирии

    Эрдоган заявил о подготовке новой военной операции в Сирии

    Турецкая армия готовится к началу более масштабной операции в Сирии. Военные действия продолжатся в провинции Идлиб, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкая Армия готовится к расширению военной операции в Сирии: после ликвидации террористов в Африне боевые действия продолжатся в провинции Идлиб. Такое заявление сделал в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Действия вооруженных сил Турции, предпринятые с начала операции в Африне, это лишь подготовка к более масштабным шагам. Наступательные действия турецкой армии еще впереди».

    смотретьИз-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Из-за турецкой операции район Африна покинули две тысячи человек
    Напомним, турецкая военная операция «Оливковая ветвь» продолжается в районе сирийского города Африна с конца января. Турция заявляла, что намерена «очистить от террористов» всю территорию к востоку от реки Евфрат в Сирии до границы с Ираком. Дамаск считает операцию «посягательством на суверенитет страны», однако Эрдоган подчеркнул, что Турция не ставит перед собой цель захватить сирийские земли. Москва призывала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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