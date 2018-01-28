Эрдоган: Турция не стремится захватить территорию Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал цели операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
Президент Турции заявил, что операция «Оливковая ветвь» в Африне поможет беженцам вернуться на родину. Его слова приводит агентство «Анадолу».
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции».
Эрдогана также отметил, что военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции «Щит Евфрата», ныне ведут успешную борьбу в Африне.
В свою очередь курдские «Сирийские демократические силы» заявили о том, что сегодня утром им удалось отразить штурм турками горы Касталь. Курды заявили, что столкновения продолжались весь день, погибли несколько турецких солдат, остальные отступили. После этого турецкая авиация нанесла удары по позициям курдов. Также сообщается, что в ходе столкновений в районе деревни Али Беска (район Раджо) «Сирийским демократическим силам» удалось подбить турецкий танк, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что жертвами авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск в Африне стали 86 человек, 198 человек получили ранения.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как подчеркнул Реджеп Эрдоган, Турция намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю границу «от террористов».
Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В Москве же призвали все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции».
Эрдогана также отметил, что военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции «Щит Евфрата», ныне ведут успешную борьбу в Африне.
В свою очередь курдские «Сирийские демократические силы» заявили о том, что сегодня утром им удалось отразить штурм турками горы Касталь. Курды заявили, что столкновения продолжались весь день, погибли несколько турецких солдат, остальные отступили. После этого турецкая авиация нанесла удары по позициям курдов. Также сообщается, что в ходе столкновений в районе деревни Али Беска (район Раджо) «Сирийским демократическим силам» удалось подбить турецкий танк, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что жертвами авианалетов и артиллерийских обстрелов турецких войск в Африне стали 86 человек, 198 человек получили ранения.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Как подчеркнул Реджеп Эрдоган, Турция намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю границу «от террористов».
Дамаск решительно осудил действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью Сирии. В Москве же призвали все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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