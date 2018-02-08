Студенты новосибирского вуза рассказали Путину о проблеме утечки мозгов

Президент России Владимир Путин посетил новосибирскую школу при местном филиале МГУ. Встречу приурочили ко Дню российской науки.
Воспитанники образовательного учреждения серьезно занимаются наукой и в будущем настроены стать квалифицированными специалистами. В рамках рабочей поездки в Новосибирск глава государства также посетил местный Академгородок.
Первой остановкой стал Институт ядерной физики имени Будкера, где российский лидер побеседовал со студентами. В ходе разговора будущие ученые подняли проблему так называемой утечки мозгов. По словам ребят, уже сейчас часть их сверстников задумывается об отъезде за границу для развития ученой карьеры. После разговора со студентами Владимир Путин осмотрел лаборатории и побеседовал с членами Сибирского отделения РАН.
Ожидается, что сегодня глава государства встретится с молодыми учеными и вручит им президентскую премию за особый вклад в развитие отечественной науки. Состояние отрасли обсудят уже на заседании совета по науке и образованию, которое проведет Владимир Путин.
Первой остановкой стал Институт ядерной физики имени Будкера, где российский лидер побеседовал со студентами. В ходе разговора будущие ученые подняли проблему так называемой утечки мозгов. По словам ребят, уже сейчас часть их сверстников задумывается об отъезде за границу для развития ученой карьеры. После разговора со студентами Владимир Путин осмотрел лаборатории и побеседовал с членами Сибирского отделения РАН.
Ожидается, что сегодня глава государства встретится с молодыми учеными и вручит им президентскую премию за особый вклад в развитие отечественной науки. Состояние отрасли обсудят уже на заседании совета по науке и образованию, которое проведет Владимир Путин.
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