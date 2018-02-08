Путин прибыл в Новосибирск с рабочим визитом

Ожидается, что глава государства посетит Академгородок, где осмотрит институт ядерной физики, а также проведет заседание Совета по науке и образованию, на котором будет обсуждаться развитие отрасли.

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Новосибирск

Путин

Сообщается также, что президент Владимир Путин в Новосибирске вручит премии в области науки и инноваций молодым ученым.



Накануне глава государства посетил Красноярск, который в следующем году принимает Универсиаду. Владимир Путин осмотрел спортивный комплекс, построенный к предстоящим соревнованиям, и новый терминал аэропорта.