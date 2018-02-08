Роскомнадзор и Facebook договорились об обмене информацией

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обсудил с руководством Facebook исполнение соцсетью российских законов.
Со стороны Facebook во встрече участвовали руководитель по связям с госорганизациями Евросоюза Томас Кристенсен и директор по связям с госорганизациями Центральной и Восточной Европы Габриэлла Чех. Они обсудили с Жаровым вопросы, связанные с исполнением Facebook норм и требований российского законодательства.
В частности, представителей соцсети проинформировали о том, что во второй половине 2018 года Facebook ждет комплексная проверка. В рамках подготовки к ней ведомство договорилось с Facebook об обмене необходимой информацией, сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен обсудить с руководством Facebook исполнение закона о локализации персональных данных. Он предусматривает, что иностранные IT-компании, которые работают в РФ, должны хранить персональные данные российских пользователей с использованием российских баз данных.
В частности, представителей соцсети проинформировали о том, что во второй половине 2018 года Facebook ждет комплексная проверка. В рамках подготовки к ней ведомство договорилось с Facebook об обмене необходимой информацией, сообщили в Роскомнадзоре.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен обсудить с руководством Facebook исполнение закона о локализации персональных данных. Он предусматривает, что иностранные IT-компании, которые работают в РФ, должны хранить персональные данные российских пользователей с использованием российских баз данных.
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