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    Роскомнадзор в феврале обсудит с Facebook политику в отношении россиян

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    • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic
    Роскомнадзор в феврале обсудит с Facebook политику в отношении россиян

    Роскомнадзор в феврале обсудит с Facebook политику в отношении россиян

    Роскомнадзор в феврале обсудит с Facebook политику в отношении россиян
  • Фото: Reuters © 2018, Dado Ruvic

    • Встреча сотрудников Роскомнадзора с представителями Facebook пройдет в первой декаде февраля.

    Как сообщили в Роскомнадзоре, ведомство решило включить в повестку переговоров вопрос, связанный с политикой Facebook в отношении аккаунтов российских пользователей, передает «Интерфакс».

    Также на встрече будет обсуждаться исполнение Facebook закона о локализации персональных данных. Он предусматривает, что иностранные IT-компании, работающие в РФ, должны хранить персональные данные российских пользователей с использованием российских баз данных.

    Напомним, 23 декабря страницы Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы. Как объяснили в администрации соцсетей, аккаунты главы Чечни были деактивированы из-за внесения Кадырова в так называемый список Магнитского.

    Сам глава Чечни пообещал продолжить «транслировать правду» и сообщил, что будет общаться с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте», Mylistory и Twitter. В Кремле же сообщили, что блокировка аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram вызывает обеспокоенность, а подобные действия не добавляют реноме этим соцсетям.

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