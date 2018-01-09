Роскомнадзор в феврале обсудит с Facebook политику в отношении россиян

Встреча сотрудников Роскомнадзора с представителями Facebook пройдет в первой декаде февраля.
Как сообщили в Роскомнадзоре, ведомство решило включить в повестку переговоров вопрос, связанный с политикой Facebook в отношении аккаунтов российских пользователей, передает «Интерфакс».
Также на встрече будет обсуждаться исполнение Facebook закона о локализации персональных данных. Он предусматривает, что иностранные IT-компании, работающие в РФ, должны хранить персональные данные российских пользователей с использованием российских баз данных.
Напомним, 23 декабря страницы Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы. Как объяснили в администрации соцсетей, аккаунты главы Чечни были деактивированы из-за внесения Кадырова в так называемый список Магнитского.
Сам глава Чечни пообещал продолжить «транслировать правду» и сообщил, что будет общаться с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте», Mylistory и Twitter. В Кремле же сообщили, что блокировка аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram вызывает обеспокоенность, а подобные действия не добавляют реноме этим соцсетям.
Также на встрече будет обсуждаться исполнение Facebook закона о локализации персональных данных. Он предусматривает, что иностранные IT-компании, работающие в РФ, должны хранить персональные данные российских пользователей с использованием российских баз данных.
Напомним, 23 декабря страницы Рамзана Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы. Как объяснили в администрации соцсетей, аккаунты главы Чечни были деактивированы из-за внесения Кадырова в так называемый список Магнитского.
Сам глава Чечни пообещал продолжить «транслировать правду» и сообщил, что будет общаться с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте», Mylistory и Twitter. В Кремле же сообщили, что блокировка аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram вызывает обеспокоенность, а подобные действия не добавляют реноме этим соцсетям.
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