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    СМИ узнали о планах Сулеймана Керимова купить «Возрождение». Керимов, Совет Федерации, Франция, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали о планах Сулеймана Керимова купить «Возрождение»

    СМИ узнали о планах Сулеймана Керимова купить «Возрождение»

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    СМИ узнали о планах Сулеймана Керимова купить «Возрождение»

    СМИ узнали о планах Сулеймана Керимова купить «Возрождение»

      В прессе появилась информация о том, что сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов ведет переговоры о покупке банка «Возрождение».

      Как сообщает агентство агентство Reuters со ссылкой на два источника, Керимов является одним из возможных претендентов на покупку «Возрождения». По размеру вкладов этот банк занимает 22-е место в стране. Пока его контролируют братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, но еще один их актив — «Промсвязьбанк» — сейчас оздоравливает ЦБ. Согласно условиям, Ананьевы из-за этого должны сократить свою долю в «Возрождении» до 10%.

      Семье Сулеймана Керимова принадлежит крупнейший золотодобытчик в России — компания «Полюс», а также аэропорт Махачкалы. Самого сенатора в ноябре прошлого года арестовали во Франции по подозрению в неуплате налогов и отмывании денег. Чтобы выезжать в Россию, ему нужно просить специальное разрешение.

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