«До края и обратно?»: в Европе оценивают вероятность войны с Россией

В докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проводиться
16–18 февраля, говорится о растущей вероятности войны между России и европейскими странами.
В документе под названием «До края и обратно?», выдержки из которого приводит агентство Reuters, говорится про ослабление выполнения договоренностей, касающихся контроля над вооружениями, развертывании дополнительных вооружений и напряженности в связи с военными учениями. По мнению авторов доклада, все это увеличивает риск непреднамеренного военного столкновения между Европой и Россией.
Как отмечается, НАТО настаивает на том, что блоку не нужна новая гонка вооружений с Россией, однако сложившаяся ситуация «может привести к дальнейшему ухудшению обстановки в области безопасности в Европе». «В этой крайне тяжелой ситуации просчеты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению», — говорится в докладе.
Также авторы документа считают, что конфликт на Украине стал серьезным камнем преткновения для снятия напряженности между Россией и Западом, а решение Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие, вероятно, укрепит нынешнее положение дел.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16–18 февраля. На мероприятии ждут 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел, столько же министров обороны, а также порядка 50 председателей правления крупных компаний.
Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших в мире неформальных форумов, где ежегодно обсуждаются важнейшие вопросы безопасности и актуальные политические проблемы, которые касаются баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка.
Как отмечается, НАТО настаивает на том, что блоку не нужна новая гонка вооружений с Россией, однако сложившаяся ситуация «может привести к дальнейшему ухудшению обстановки в области безопасности в Европе». «В этой крайне тяжелой ситуации просчеты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению», — говорится в докладе.
Также авторы документа считают, что конфликт на Украине стал серьезным камнем преткновения для снятия напряженности между Россией и Западом, а решение Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие, вероятно, укрепит нынешнее положение дел.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16–18 февраля. На мероприятии ждут 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел, столько же министров обороны, а также порядка 50 председателей правления крупных компаний.
Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших в мире неформальных форумов, где ежегодно обсуждаются важнейшие вопросы безопасности и актуальные политические проблемы, которые касаются баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка.
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