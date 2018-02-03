В Минобороны Украины заявили о «своевременной» поставке летального оружия из США

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что достиг «полного понимания» в вопросе передачи американского оборонительного летального оружия на Украину на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал об итогах вчерашней встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, во время которой Киев планировал узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin.
По словам Полторака, летальное оружие на Украину будет передаваться «своевременно и очень продуманно». Украинский министр также добавил, что стороны обсудили «механизм» поставок, сообщает агентство «Укринформ».
Степан Полторак, министр обороны Украины: «Мы рассмотрели все вопросы, в том числе связанный с решением Соединенных Штатов о передаче (Украине) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом».
Полторак поблагодарил американскую сторону за «очень своевременное и правильное решение» вопроса и назвал поставки американского летального оружия «большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ». Кроме того, по мнению министра, действия США являются «сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной».
Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.
В МИД РФ ранее отмечали, что решение США поставлять оружие Украине подрывает работу по выполнению минских договоренностей, и Вашингтон тем самым фактически поддерживает «партию войны» в Киеве.
По словам Полторака, летальное оружие на Украину будет передаваться «своевременно и очень продуманно». Украинский министр также добавил, что стороны обсудили «механизм» поставок, сообщает агентство «Укринформ».
Степан Полторак, министр обороны Украины: «Мы рассмотрели все вопросы, в том числе связанный с решением Соединенных Штатов о передаче (Украине) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом».
Полторак поблагодарил американскую сторону за «очень своевременное и правильное решение» вопроса и назвал поставки американского летального оружия «большим сигналом для Украины и сигналом для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ». Кроме того, по мнению министра, действия США являются «сигналом для остальных партнеров о необходимости помогать и сотрудничать с Украиной».
Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.
В МИД РФ ранее отмечали, что решение США поставлять оружие Украине подрывает работу по выполнению минских договоренностей, и Вашингтон тем самым фактически поддерживает «партию войны» в Киеве.
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