Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
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Улицы разбитых фонарей 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 9

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    Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 9

    Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 9

    Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 9
  • Фото: Reuters © 2018

    • Число жертв мощного землетрясения на Тайване возросло до девяти человек. Еще 265 жителей получили травмы.

    По данным оперативного штаба, созданного в пострадавшем уезде Хуалянь, еще 62 человека числятся пропавшими без вести.

    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

    смотретьБолее 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване
    Более 150 человек пропали без вести после землетрясения на Тайване
    Из-за подземных толчков произошло обрушение нескольких зданий, в том числе 11-этажной гостиницы Marshal Hotel. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.

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