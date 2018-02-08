Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 9

Число жертв мощного землетрясения на Тайване возросло до девяти человек. Еще 265 жителей получили травмы.
По данным оперативного штаба, созданного в пострадавшем уезде Хуалянь, еще 62 человека числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.
Из-за подземных толчков произошло обрушение нескольких зданий, в том числе 11-этажной гостиницы Marshal Hotel. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник в 23:50 по местному времени (18:50 мск) у побережья уезда Хуалянь в северо-восточной части острова. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.
Из-за подземных толчков произошло обрушение нескольких зданий, в том числе 11-этажной гостиницы Marshal Hotel. Кроме того, возникли перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения. Более 700 домов были обесточены.
Комментарии