Отель повалился набок в результате землетрясения на Тайване

Здание отеля частично обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Тайваня.

Как передает местный телеканал TVBS, отель расположен в уезде Хуалянь. О жертвах землетрясения на данный момент не сообщается. Информации о пострадавших также пока не поступало.



Телеканал сообщает, что в результате подземных толчков полностью были разрушены основа здания и весь первый этаж, в результате чего многоэтажное здание наклонилось. Это создало панику, постояльцы отеля начали выбегать на улицу. До сих пор неизвестно, всем ли удалось спастись.



Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (18:50 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. В воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались крайне близко друг к другу, глубина очагов не превышала 10 километров.