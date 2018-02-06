Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Отель повалился набок в результате землетрясения на Тайване. землетрясения, обрушение, отели и гостиницы, Тайвань. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтель повалился набок в результате землетрясения на Тайване

    Отель повалился набок в результате землетрясения на Тайване

    комментировать
    • Фото: @brasilsamba / twitter.com
    Отель повалился набок в результате землетрясения на Тайване

    Отель повалился набок в результате землетрясения на Тайване

    Отель повалился набок в результате землетрясения на Тайване
    • Фото: @brasilsamba / twitter.com

      • Здание отеля частично обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Тайваня.

      Как передает местный телеканал TVBS, отель расположен в уезде Хуалянь. О жертвах землетрясения на данный момент не сообщается. Информации о пострадавших также пока не поступало.

      Телеканал сообщает, что в результате подземных толчков полностью были разрушены основа здания и весь первый этаж, в результате чего многоэтажное здание наклонилось. Это создало панику, постояльцы отеля начали выбегать на улицу. До сих пор неизвестно, всем ли удалось спастись.

      Подземные толчки были зафиксированы в 23:50 по местному времени (18:50 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км. В воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались крайне близко друг к другу, глубина очагов не превышала 10 километров.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru