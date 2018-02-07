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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Собчак выразила готовность помочь Трампу советом

    13 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Агарышев
    Собчак выразила готовность помочь Трампу советом

    Собчак выразила готовность помочь Трампу советом

    Собчак выразила готовность помочь Трампу советом
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Агарышев

    • Претендент на пост президента России Ксения Собчак, находящаяся в США в рамках своего предвыборного турне, заявила, что не нуждается в советах американского лидера Дональда Трампа.

    Отвечая на вопрос журналиста ресурса TMZ, Собчак отметила, что готова поделиться знаниями с президентом США, если удастся встретиться с ним лично.

    Ксения Собчак: «Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему».

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    В США Собчак планирует встретиться с сотрудниками американской администрации и политиками. Их список держится в тайне, но не секрет, что 8 февраля она приглашена на национальный молитвенный завтрак — традиционную ежегодную трапезу, во время которой американские политики и их гости могут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Президент Трамп, вероятно, тоже будет на нем присутствовать.

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