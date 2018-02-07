Собчак в США рассказала о желании спасти Россию от «совка»

Ксения Собчак прибыла в США в рамках своего предвыборного турне. Претендент на пост президента России уже успела пообщаться с американскими журналистами и студентами. Также в планах — переговоры с представителями Белого дома и Дональдом Трампом.
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Ксения Собчак, наверное, первая из всех прошлых и нынешних кандидатов в президенты России, кто отправился в предвыборную поездку не куда-нибудь, а в Америку. Заокеанский тур претендентки на высший российский пост за шесть недель до выборов даже у американцев вызвал вопросы.
Ксения Собчак: «Я хочу быть первым мостиком между нашими странами и показать, что даже во время моей президентской кампании тема отношений двух стран очень для меня важна».
Собчак свободно говорит на английском, так что никакого языкового барьера с американцами у нее нет. О барьере в России (согласно опросам, за нее готовы проголосовать лишь от 1 до 2% россиян) рассказывает спокойно, вспоминая олимпийский принцип: на этих выборах победа для нее не главное. Задача — помочь создать в России новое политическое движение и подготовиться к 2024 году, когда, как надеется Ксения, и у всей страны не будет никаких барьеров для общения с Западом.
Ксения Собчак: «Я хочу показать, что мы не должны превращаться в совок, в СССР. Что поехать за границу пообщаться с партнерами — это хорошо, а не плохо. Я намеренно делаю такой шаг, чтобы показать, что я хочу урегулирования с Западом».
Мосты Ксения намерена наводить, встречаясь в том числе с сотрудниками американской администрации и политиками. Их список держится в тайне, но не секрет, что 8 февраля Собчак приглашена на национальный молитвенный завтрак — традиционную ежегодную трапезу, во время которой американские политики и их гости могут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Президент Трамп тоже должен там быть, и на беседу с ним Собчак очень рассчитывает.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Ксения Собчак: «Я хочу быть первым мостиком между нашими странами и показать, что даже во время моей президентской кампании тема отношений двух стран очень для меня важна».
Собчак свободно говорит на английском, так что никакого языкового барьера с американцами у нее нет. О барьере в России (согласно опросам, за нее готовы проголосовать лишь от 1 до 2% россиян) рассказывает спокойно, вспоминая олимпийский принцип: на этих выборах победа для нее не главное. Задача — помочь создать в России новое политическое движение и подготовиться к 2024 году, когда, как надеется Ксения, и у всей страны не будет никаких барьеров для общения с Западом.
Ксения Собчак: «Я хочу показать, что мы не должны превращаться в совок, в СССР. Что поехать за границу пообщаться с партнерами — это хорошо, а не плохо. Я намеренно делаю такой шаг, чтобы показать, что я хочу урегулирования с Западом».
Мосты Ксения намерена наводить, встречаясь в том числе с сотрудниками американской администрации и политиками. Их список держится в тайне, но не секрет, что 8 февраля Собчак приглашена на национальный молитвенный завтрак — традиционную ежегодную трапезу, во время которой американские политики и их гости могут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Президент Трамп тоже должен там быть, и на беседу с ним Собчак очень рассчитывает.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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