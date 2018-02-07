«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов
онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».
На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» вложили в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. На балансе компании, с учетом инвестированных средств, находится $400 млн, передает «Интерфакс».
Согласно условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат «Яндексу» и 36,9% — Uber, а еще 3,8% — сотрудникам. Совместный бизнес в «Яндексе» оценивают в $3,8 млрд.
Пользователи по-прежнему смогут использовать оба приложения — и «Яндекс.Такси», и Uber, а водители и технопарки перейдут на единую технологическую платформу.
«Яндекс.Такси» и Uber подписали соглашение, чтобы объединить бизнес в России и некоторых странах СНГ, еще в июле 2017 года, а в ноябре сделку одобрила ФАС.
Согласно условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат «Яндексу» и 36,9% — Uber, а еще 3,8% — сотрудникам. Совместный бизнес в «Яндексе» оценивают в $3,8 млрд.
Пользователи по-прежнему смогут использовать оба приложения — и «Яндекс.Такси», и Uber, а водители и технопарки перейдут на единую технологическую платформу.
«Яндекс.Такси» и Uber подписали соглашение, чтобы объединить бизнес в России и некоторых странах СНГ, еще в июле 2017 года, а в ноябре сделку одобрила ФАС.
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