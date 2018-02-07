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8 февраля, 14:00
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    «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

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    «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

    «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению сервисов

    «Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России и соседних странах в составе новой компании. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

    На момент закрытия сделки Uber и «Яндекс» вложили в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. На балансе компании, с учетом инвестированных средств, находится $400 млн, передает «Интерфакс».

    Согласно условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат «Яндексу» и 36,9% — Uber, а еще 3,8% — сотрудникам. Совместный бизнес в «Яндексе» оценивают в $3,8 млрд.

    Пользователи по-прежнему смогут использовать оба приложения — и «Яндекс.Такси», и Uber, а водители и технопарки перейдут на единую технологическую платформу.

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    В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»
    «Яндекс.Такси» и Uber подписали соглашение, чтобы объединить бизнес в России и некоторых странах СНГ, еще в июле 2017 года, а в ноябре сделку одобрила ФАС.

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