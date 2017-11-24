ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber.
Проанализировав рынок информационного взаимодействия водителей и пассажиров, антимонопольщики пришли к выводу, что этот рынок находится в стадии активного роста. Также было учтено, что роль цифровых технологий в экономике возрастает, Интернет становится доступнее, а пользователей смартфонов — все больше. В связи с этим было принято решение о выдаче «предписания, направленного на развитие конкуренции и обеспечение безопасности пассажиров и водителей», сообщается на сайте ФАС. Таким образом, ходатайство «Яндекс.Такси» и Uber о создании совместного предприятия удовлетворено.
Пресс-служба ФАС РФ: «Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси».
«Яндекс.Такси» и Uber подписали соглашение, чтобы объединить бизнес в России и некоторых странах СНГ, еще в июле. С тех пор все дожидались одобрения антимонопольной службы.
Пресс-служба ФАС РФ: «Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси».
«Яндекс.Такси» и Uber подписали соглашение, чтобы объединить бизнес в России и некоторых странах СНГ, еще в июле. С тех пор все дожидались одобрения антимонопольной службы.
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