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    ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber

    ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber

    ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber.

    Проанализировав рынок информационного взаимодействия водителей и пассажиров, антимонопольщики пришли к выводу, что этот рынок находится в стадии активного роста. Также было учтено, что роль цифровых технологий в экономике возрастает, Интернет становится доступнее, а пользователей смартфонов — все больше. В связи с этим было принято решение о выдаче «предписания, направленного на развитие конкуренции и обеспечение безопасности пассажиров и водителей», сообщается на сайте ФАС. Таким образом, ходатайство «Яндекс.Такси» и Uber о создании совместного предприятия удовлетворено.

    Пресс-служба ФАС РФ: «Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси».

    смотретьВ ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»
    В ФАС положительно отнеслись к объединению Uber и «Яндекс.Такси»
    «Яндекс.Такси» и Uber подписали соглашение, чтобы объединить бизнес в России и некоторых странах СНГ, еще в июле. С тех пор все дожидались одобрения антимонопольной службы.

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