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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Администратор «группы смерти» предстал перед судом. дети и подростки, расследование, самоубийства, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАдминистратор «группы смерти» предстал перед судом

    Администратор «группы смерти» предстал перед судом

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    Администратор «группы смерти» предстал перед судом

    Администратор «группы смерти» предстал перед судом

    Администратор «группы смерти» предстал перед судом

      Администратору скандальной группы в соцсети, который, как считают правоохранители, довел восьмиклассницу до суицида, могут вынести приговор в самое ближайшее время.

      Темная толстовка, очки — к появлению в суде бывший почтальон Илья Сидоров подготовился основательно. На вопросы участников процесса обвиняемый отвечал кратко. Говорил в основном его адвокат.

      По материалам дела, Сидоров был куратором так называемой группы смерти. Под чужим именем переписывался с восьмиклассницей из Челябинска и давал задания, финальным из которых было самоубийство. Подопечная сделала все, что от нее требовал наставник, но врачи, к счастью, успели ее откачать. Тогда школьница рассказала, кто склонял ее к уходу из жизни.

      Задержали Сидорова в Москве. Поначалу он пытался отпираться, но переписку с подростками удалить не успел. Это и стало неопровержимым доказательством вины. Позже вероятный преступник во всем сознался и поведал оперативникам: как выбирал школьников, как общался, как входил в доверие.

      Чтобы сильнее запугать подростков, Сидоров звонил и угрожал. Говорил, что, если школьник не готов к суициду, он сам расправится с ним или с его родными. С восьмиклассницы из Челябинска, например, требовал 23 тысячи рублей «отступных» за право выйти из опасной игры. Каждый день сумма увеличивалась.

      Одно из последних сообщений Сидорова: «Деньги или жизнь». В итоге, когда молодой человек уже был под следствием, девочка повторила попытку свести счеты с жизнью. На этот раз ее уже не успели спасти. Как удалось выяснить, в «группу смерти», которой руководил Сидоров, входили 32 человека. Не исключено, что и эти дети тоже были готовы дойти до финального задания. Сидорову грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

      Подробности — в видеоматериале.

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