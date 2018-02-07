Путин: Россия остается лидером мирового спорта

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг российского спорта.
Владимир Путин завил, что, несмотря на негативную ситуацию вокруг наших атлетов и допуска на Олимпиаду, Россия останется лидером в мировом спорте и организации спортивных мероприятий.
Владимир Путин: «Несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в олимпийском цикле сегодняшнем, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий».
С таким заявлением президент выступил на совещании по вопросам подготовки в XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске в 2019 году, передает «Интерфакс».
Путин напомнил, что, кроме чемпионата мира по футболу, Россия проведет в Сочи турнир сильнейших боксеров, в 2021-м в Сыктывкаре состоится состязание лучших мужских команд по хоккею с мячом, а в 2022-м в Казани пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.
Владимир Путин: «Все эти масштабные соревнования должны соответствовать той высокой планке, которую задали на Универсиаде в Казани и на Олимпийских играх в Сочи».
Глава государства отметил, что для подготовки Универсиады уже многое сделано. Но на совещании президент решил поднять вопросы о том, что еще предстоит выполнить. Главная цель, как подчеркнул президент, — создать незабываемый праздник мировому студенческому порту.
Владимир Путин: «Успешный опыт у нас есть, и здесь лишних слов не нужно».
Владимир Путин: «Несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в олимпийском цикле сегодняшнем, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий».
С таким заявлением президент выступил на совещании по вопросам подготовки в XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске в 2019 году, передает «Интерфакс».
Путин напомнил, что, кроме чемпионата мира по футболу, Россия проведет в Сочи турнир сильнейших боксеров, в 2021-м в Сыктывкаре состоится состязание лучших мужских команд по хоккею с мячом, а в 2022-м в Казани пройдет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.
Владимир Путин: «Все эти масштабные соревнования должны соответствовать той высокой планке, которую задали на Универсиаде в Казани и на Олимпийских играх в Сочи».
Глава государства отметил, что для подготовки Универсиады уже многое сделано. Но на совещании президент решил поднять вопросы о том, что еще предстоит выполнить. Главная цель, как подчеркнул президент, — создать незабываемый праздник мировому студенческому порту.
Владимир Путин: «Успешный опыт у нас есть, и здесь лишних слов не нужно».
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