Глава МОК пояснил ситуацию с «возвращением России в олимпийскую семью»

Исполком Международного олимпийского комитета доволен тем, что его решение относительно дисквалификации Олимпийского комитета России на сессии МОК поддержали почти все члены организации.
Президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Пхёнчхане сообщил, что на голосовании по вопросу дисквалификации ОКР воздержались только двое.
Томас Бах: «Исполком особенно доволен результатом голосования относительно поддержки решения, принятого 5 декабря, когда мы единогласно приняли решение. Тогда только двое воздержались из всего состава МОК. Обмен мнениями позволил разобраться во всем. Благодаря этому результату исполком чувствует глубокое удовлетворение проделанной работой».
По словам Баха, тот факт, что сессия МОК, выслушав доклад Дениса Освальда, почти единогласно поддержала дисквалификацию ОКР, — это «четкий сигнал», демонстрирующий, что комиссия МОК проделала большую работу.
Томас Бах: «Вы представляете, что было бы, если бы комиссия Освальда опиралась только на доклад Ричарда Макларена, не учитывая дополнительных доказательств и улик?»
Бах также сообщил, что в течение всей Олимпиады над вопросом «возвращения России в олимпийскую семью» будет работать специальная комиссия МОК.
Томас Бах: «Созданная нами рабочая группа тщательно рассмотрит все возможные варианты перед тем, как принять решение по возможному возвращению России в олимпийскую семью. У этой группы есть четкие указания о том, что принимаемое ими решение должно в полной мере соответствовать духу решения исполкома МОК от 5 декабря. Мы будем следить за этим».
Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что МОК намерен восстановить полномочия ОКР до конца Игр.
Делать предположения относительно исхода рассмотрения дела россиян в CAS Бах отказался, лишь выразив надежду, что решение будет вынесено как можно скорее. Он также подчеркнул, что суть нынешних разбирательств в CAS кардинально отличается от процесса, по итогам которого суд снял санкции с 28 спортсменов.
Томас Бах: «Исполком особенно доволен результатом голосования относительно поддержки решения, принятого 5 декабря, когда мы единогласно приняли решение. Тогда только двое воздержались из всего состава МОК. Обмен мнениями позволил разобраться во всем. Благодаря этому результату исполком чувствует глубокое удовлетворение проделанной работой».
По словам Баха, тот факт, что сессия МОК, выслушав доклад Дениса Освальда, почти единогласно поддержала дисквалификацию ОКР, — это «четкий сигнал», демонстрирующий, что комиссия МОК проделала большую работу.
Томас Бах: «Вы представляете, что было бы, если бы комиссия Освальда опиралась только на доклад Ричарда Макларена, не учитывая дополнительных доказательств и улик?»
Бах также сообщил, что в течение всей Олимпиады над вопросом «возвращения России в олимпийскую семью» будет работать специальная комиссия МОК.
Томас Бах: «Созданная нами рабочая группа тщательно рассмотрит все возможные варианты перед тем, как принять решение по возможному возвращению России в олимпийскую семью. У этой группы есть четкие указания о том, что принимаемое ими решение должно в полной мере соответствовать духу решения исполкома МОК от 5 декабря. Мы будем следить за этим».
Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что МОК намерен восстановить полномочия ОКР до конца Игр.
Делать предположения относительно исхода рассмотрения дела россиян в CAS Бах отказался, лишь выразив надежду, что решение будет вынесено как можно скорее. Он также подчеркнул, что суть нынешних разбирательств в CAS кардинально отличается от процесса, по итогам которого суд снял санкции с 28 спортсменов.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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